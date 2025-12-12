Vì sao trên thế giới chỉ rất ít nơi làm được kính cường lực cho điện thoại?

Ảnh minh họa

Thiết bị điện tử là đồ vật thiết yếu với cuộc sống hiện đại ngày nay. Bạn vuốt nhẹ trên màn hình và tưởng như đó chỉ là một tấm kính bình thường. Nhưng ít ai biết rằng phía sau lớp kính trong suốt ấy là một công nghệ cực kỳ tinh vi, mà chỉ vài quốc gia và công ty trên thế giới thực sự làm được.

Loại kính này được biết đến với tên gọi Gorilla Glass, sản phẩm chủ lực của Corning Inc., Mỹ, đã trở thành tiêu chuẩn cho hàng tỷ thiết bị di động, đồng hồ thông minh, máy tính bảng và một số màn hình TV cao cấp. Đây là minh chứng điển hình rằng những thứ quen thuộc với con người đôi khi lại ẩn chứa công nghệ khó sao chép, nơi chỉ những đơn vị dẫn đầu mới có thể làm chủ.

Điểm khác biệt lớn nhất của Gorilla Glass nằm ở quá trình “ion‑exchange”, phương pháp hóa học giúp lớp kính mỏng tăng sức bền bằng cách thay thế các ion nhỏ trong thủy tinh bằng ion lớn hơn, tạo ra trạng thái nén bề mặt sâu và ổn định. Nhờ đó, kính chống trầy xước và chịu lực vượt trội so với kính thông thường.

Quy trình sản xuất này không hề đơn giản, khi các nguyên liệu aluminosilicate được nung đến nhiệt độ cao rồi nhúng vào bồn muối nóng để trao đổi ion, trong khi mọi biến số về nhiệt độ, hóa chất và thời gian phải được kiểm soát chính xác tuyệt đối để bề mặt kính không biến dạng và giữ được tính cơ học. Đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư có trình độ cao và thiết bị hiện đại, khiến việc sao chép trở nên cực kỳ khó khăn.

Corning không phải ngẫu nhiên phát triển Gorilla Glass. Quy trình này dựa trên hàng thập kỷ nghiên cứu về vật liệu và thủy tinh cường lực, bắt nguồn từ các sản phẩm chịu nhiệt và thủy tinh kỹ thuật từ những năm 1960. Gorilla Glass chính thức ra mắt năm 2007 và đã liên tục cải tiến qua nhiều thế hệ sản phẩm, từ Gorilla Glass 1 đến các phiên bản mới như Gorilla Armor hay Gorilla Glass Ceramic.

Những cải tiến này không chỉ nâng cao khả năng chống trầy xước và chịu va đập mà còn giảm trọng lượng, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thiết bị di động hiện đại. Sự tiến hóa liên tục này cũng là lý do khiến Gorilla Glass duy trì vị thế dẫn đầu, dù nhiều loại kính tương tự xuất hiện nhưng khó có sản phẩm nào đạt chuẩn như Corning.

Hiện nay, thị trường kính cường lực hóa học tập trung chủ yếu ở một số tập đoàn lớn như Corning, AGC Inc. của Nhật Bản với Dragontrail glass, Schott AG của Đức và vài nhà sản xuất cao cấp khác. Sự hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là yêu cầu về đầu tư R&D khổng lồ, khi Corning phải dành hàng trăm triệu USD mỗi năm cho nghiên cứu và tối ưu hóa công nghệ.

Tiếp đó là quy trình sản xuất tinh vi, với sự kiểm soát cực kỳ chặt chẽ các bước hóa học và kỹ thuật mà không phải ai cũng có khả năng thực hiện. Quan trọng hơn, công nghệ này dựa trên nền tảng kiến thức lâu đời, tích lũy từ nhiều thập kỷ nghiên cứu về thủy tinh và vật liệu kỹ thuật, không thể học hỏi hay sao chép nhanh chóng. Nhờ những yếu tố này, Gorilla Glass vẫn duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu, bất chấp nhu cầu ngày càng tăng.

