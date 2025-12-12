Hội Thi Lái Xe An Toàn & Xuất Sắc Ngành Logistics 2025 góp phần nâng chuẩn mực an toàn ngành vận tải

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), với sự đồng hành tổ chức và tài trợ chính của Tập đoàn ITL lần đầu tiên tổ chức Hội Thi Lái Xe An Toàn & Xuất Sắc Ngành Logistics 2025 ngày 7/12/2025, mở ra sân chơi chuyên nghiệp và bài bản cho lực lượng tài xế.

Hội Thi Lái Xe An Toàn & Xuất Sắc Ngành Logistics 2025 lần đầu tiên được tổ chức bởi VLA với sự đồng hành và tài trợ chính của Tập đoàn ITL.

Bà Võ Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết sáng kiến nhằm góp phần nâng cao ý thức lái xe an toàn, giảm thiểu rủi ro và tai nạn trong vận chuyển. “Hoạt động không chỉ đơn thuần là hội thi mà còn là hoạt động tôn vinh những đóng góp thầm lặng, đánh giá và ghi nhận những tài xế xuất sắc, truyền cảm hứng cho cộng đồng lái xe”, bà Lan cho biết.

Hội thi thu hút 25 tài xế đến từ 17 doanh nghiệp, tranh tài ở hai hạng mục: xe container và xe tải nhỏ.

Nội dung tranh tài được ban tổ chức xây dựng sát thực tế vận hành, nhằm đánh giá toàn diện kỹ năng, tư duy xử lý tình huống và tinh thần an toàn của tài xế. Cụ thể, các phần thi chính gồm: kiểm tra quy trình trước – trong – sau chuyến đi, kỹ năng lái xe đường trường, khả năng xử lý tình huống và kỹ thuật điều khiển.

Đặc biệt, thí sinh phải thể hiện kỹ năng lùi xe - một trong những bài kiểm tra khó nhất trong nghiệp vụ lái xe chuyên nghiệp. Ban giám khảo quy tụ các chuyên gia từ vận tải, đăng kiểm, bảo hiểm và kỹ thuật, đảm bảo tính minh bạch và chuẩn mực cao.

Sau ngày tranh tài sôi nổi, tài xế Ngô Quang Trường đến từ Công ty Liên Doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) xuất sắc nhận giải Nhất hạng mục xe container, với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Ở hạng mục xe tải nhỏ, anh Đinh Ngọc Long (Nippon Express Việt Nam) giành giải Nhất trị giá 15 triệu đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM đánh giá cao ý nghĩa và chất lượng hội thi, khi tập trung vào những bài thi kỹ năng và thói quen then chốt, có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính, ông Nguyễn Quốc Thúc, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn ITL, đánh giá hội thi đã mang đến sân chơi có ý nghĩa, giúp các tài xế gặp gỡ, giao lưu, mở rộng mạng lưới và thể hiện kỹ năng xử lý tình huống trong công việc hằng ngày. Song song, đây cũng dịp các doanh nghiệp logistics kết nối, thúc đẩy chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực ngành logistics.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 11 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa ước đạt 2.773,9 triệu tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2024 và luân chuyển 562,9 tỷ tấn.km, tăng 14%. Trong bối cảnh tăng trưởng cao, nhu cầu chuyên nghiệp hóa “trụ cột” vận tải hàng hóa đường bộ càng trở nên cấp thiết, không chỉ về hạ tầng, phương tiện và còn chính đội ngũ tài xế, những người vận hành trực tiếp, bảo đảm sự thông suốt, an toàn và hiệu quả của dịch vụ.



