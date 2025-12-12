Quốc gia hàng xóm với Mỹ áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ một số quốc gia châu Á - Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Theo Reuters, với 281 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 149 phiếu trắng, hạ viện Mexico đã chính thức thông qua mức thuế lên tới 50% vào năm 2026 đối với một số mặt hàng nhập khẩu.

Hàng hóa từ một số quốc gia Châu Á sẽ bị Mexico đánh thuế nhập khẩu lên đến 50%.

Mục đích của dự luật này là nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và giải quyết sự mất cân bằng thương mại, bất chấp sự phản đối từ các nhóm doanh nghiệp địa phương và các quốc gia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dự luật này vẫn cần sự chấp thuận của Thượng viện.

Mexico sẽ áp đặt hoặc tăng thuế quan - chủ yếu lên đến 35% trong cả năm 2026 đối với các mặt hàng như ô tô, phụ tùng ô tô, dệt may, quần áo, nhựa và thép từ Trung Quốc và các nước châu Á khác không có thỏa thuận thương mại với Mexico, bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Bộ Kinh tế Mexico đã trình bày đề xuất này vào tháng 9, nhưng gặp phải nhiều sự phản đối.

Chính phủ của Tổng thống Claudia Sheinbaum tuyên bố biện pháp này nhằm mục đích tăng cường sản xuất trong nước và giải quyết sự mất cân bằng thương mại với Trung Quốc và một số quốc gia châu Á.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng động thái này của Mexico là nhằm xoa dịu Mỹ trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo về Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Thông qua dự luật, chính quyền Mexico kỳ vọng sẽ tạo ra thêm 3,76 tỷ đô la doanh thu vào năm tới, giảm thâm hụt ngân sách.

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ có lợi thế lớn từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Việc Mexico áp thuế nhập khẩu cao đối với hàng hóa từ Trung Quốc và một số quốc gia châu Á không có Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Mexico mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam nhờ vào lợi thế chiến lược từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hiện tại, các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam sang thị trường Mexico bao gồm điện thoại và linh kiện, giày dép, hàng dệt may, máy móc thiết bị, và thủy sản.

Khi dự luật mới được áp dụng, những mặt hàng này sẽ nhận được lợi thế cạnh tranh vượt trội. Cụ thể, trong khi các đối thủ lớn như Trung Quốc phải chịu mức thuế quan cao, có thể lên đến 35% hoặc 50% đối với dệt may và giày dép, thì hàng hóa Việt Nam lại được hưởng mức thuế ưu đãi, thậm chí bằng 0% theo cam kết CPTPP.

Điều này tạo ra một sự chênh lệch lớn về giá, thúc đẩy các nhà nhập khẩu Mexico chuyển dịch nguồn cung từ các nước bị áp thuế sang Việt Nam.

Như vậy, Việt Nam có cơ hội vàng để mở rộng thị phần, tăng kim ngạch xuất khẩu và củng cố vị thế là một trung tâm cung ứng tin cậy và chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ.