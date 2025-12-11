Geely sau 40 năm: từ xưởng linh kiện tủ lạnh đến hệ sinh thái ô tô toàn cầu, phóng cả vệ tinh

Điều tạo nên sự khác biệt của Geely không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà ở hệ sinh thái đa thương hiệu hiếm có, chiến lược M&A nhất quán, nền tảng công nghệ tự chủ và tầm nhìn dài hạn hướng đến tương lai của ngành mobility.

Từ xưởng linh kiện tủ lạnh đến nhà sản xuất ô tô toàn cầu

Geely Holding do doanh nhân Lý Thư Phúc sáng lập năm 1986, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực linh kiện tủ lạnh và vật liệu xây dựng. Năm 1994, hãng chuyển hướng sang sản xuất xe máy và nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất hai bánh tư nhân lớn tại Trung Quốc.

Chiếc xe Geely Auto đầu tiên, mang tên Haoqing, chính thức xuất xưởng tại Linhai, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Geely Auto.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện năm 1997, khi Geely hoàn tất nhà máy ô tô và chính thức gia nhập ngành bốn bánh, lĩnh vực vốn do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ. Quyết định "đi con đường riêng" này đã đưa Geely trở thành một trong những hãng ô tô tư nhân tiên phong tại Trung Quốc. Tháng 8/1998, chiếc Geely Haoqing đầu tiên lăn bánh, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Geel để chỉ sau bốn năm, hãng lọt vào top 10 thương hiệu ô tô nội địa.

Từ năm 2003, Geely tái cấu trúc thành Geely Holding để chuẩn hóa quản trị và tạo nền tảng mở rộng ra thị trường quốc tế. Bước đi gây chú ý nhất diễn ra năm 2010, Geely thực hiện thương vụ mua lại 100% Volvo Cars từ Ford trị giá 1,8 tỷ USD - một trong những thương vụ M&A táo bạo nhất lịch sử ngành ô tô Trung Quốc. Sau đó, hãng tiếp tục thâu tóm LEVC (2013) và nắm quyền kiểm soát Lotus Cars (2017), từng bước định hình vị thế của một tập đoàn ô tô toàn cầu.

Hệ sinh thái thương hiệu độc đáo – "kiến trúc" khác biệt của Geely

Điểm độc đáo lớn nhất của Geely nằm ở cấu trúc hệ sinh thái thương hiệu đa tầng, đa phân khúc. Danh mục hiện tại gồm: Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, smart, Radar, LEVC, Farizon Auto và Proton cùng các doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ di chuyển và logistics.

Ở Phân khúc phổ thông, Geely Auto giữ vai trò trụ cột với dải sản phẩm sedan, SUV, crossover. Lynk & Co, thương hiệu đồng phát triển công nghệ với Volvo, hướng đến nhóm khách hàng trẻ toàn cầu với mô hình sở hữu linh hoạt. Zeekr là phân khúc xe điện cao cấp, mang đậm ngôn ngữ thiết kế tương lai.

Hệ sinh thái thương hiệu đa dạng, đa phân khúc, đa tầng của Geely

Với phân khúc cao cấp, việc sở hữu Volvo Cars và Polestar giúp duy trì vị thế của Geely tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Lotus giữ tinh thần của di sản Anh quốc trong phân khúc xe thể thao hiệu năng cao. Smart, liên doanh Geely và Mercedes-Benz cũng trở thành biểu tượng xe đô thị điện hóa thế hệ mới.

Geely vận hành hệ sinh thái này theo mô hình đa tầng gồm Geely Auto Group, Volvo Car Group và Geely New Energy Commercial Vehicle Group, giúp phân bổ rủi ro và tối ưu sức mạnh tổng hợp.

Năm 2022, Brand Finance xếp Geely Holding đứng thứ 8 trong Top 10 tập đoàn ô tô giá trị nhất thế giới. Tập đoàn hiện sở hữu hơn 120.000 nhân sự và tổng tài sản trên 510 tỷ NDT – quy mô mà hiếm doanh nghiệp tư nhân nào trong ngành ô tô đạt được.

Tăng tốc điện hóa là động lực lớn đưa Geely lên vị thế mới. Năm 2024, hãng bán 2,17 triệu xe, trong đó xuất khẩu 403.923 xe, mức cao kỷ lục. Tính đến tháng 10/2025, doanh số của Geely Auto đã là 2,477 triệu xe, đạt 82,6% kế hoạch năm. Geely hiện cũng đang đứng thứ hai toàn cầu về thị phần EV, đồng thời mở rộng mạng lưới sang gần 90 quốc gia, bao gồm các thị trường mới như Úc, Hy Lạp và Việt Nam.

Đầu tư mạnh cho R&D, nền tảng tạo sự khác biệt và đưa Geely đi xa bằng công nghệ

Song song chiến lược đa thương hiệu, Geely đặt công nghệ làm trụ cột. Hãng sở hữu năm trung tâm R&D tại Trung Quốc, Thụy Điển, Anh và Đức, bao phủ các hạng mục then chốt: an toàn, động cơ, nền tảng thuần điện, vật liệu mới và AI cho xe.

Giá trị đặc biệt trong DNA Geely là an toàn. Hãng thường xuyên tiến hành các thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt; hệ thống AEB trên nhiều mẫu xe đạt kết quả vượt chuẩn ngành, phản ánh triết lý "an toàn là kim chỉ nam" của tập đoàn.

Tính đến đầu 2024, Geely đã được cấp hơn 29.800 bằng sáng chế, với tổng gần 32.000 bằng sáng chế công nghệ. Khoảng 30.000 kỹ sư và nhà thiết kế tham gia phát triển CMA (đồng phát triển cùng Volvo), SEA thuần điện, pin thế hệ mới và các hệ điều hành xe thông minh. Năm 2024, một báo cáo quốc tế xếp Geely đứng thứ hai toàn cầu về chất lượng tài sản sáng chế.

Trung tâm nghiên cứu sáng tạo của Geely tại Ninh Ba (Trung Quốc)

Hoạt động R&D của Geely không dừng ở ngành ô tô. Thông qua công ty con Geespace, tập đoàn bước vào lĩnh vực vũ trụ với mục tiêu xây dựng chòm vệ tinh quỹ đạo thấp phục vụ định vị độ chính xác cao và kết nối IoT cho xe thông minh. Tháng 9/2025, Geely phóng thêm 11 vệ tinh bằng tên lửa Smart Dragon-3 từ Sơn Đông, nâng tổng số vệ tinh lên 52 và hướng đến 64 vệ tinh cuối năm 2025. Khi hoàn thiện, mạng lưới này sẽ cung cấp hạ tầng kết nối vệ tinh gần như toàn cầu – nền tảng quan trọng cho tương lai xe tự hành, các dịch vụ di chuyển thông minh và thương mại IoT.

Ít có hãng xe nào trên thế giới tự xây dựng hệ sinh thái mobility từ mặt đất đến không gian như Geely.

Bốn thập kỷ phát triển chứng minh Geely không thành công nhờ quy mô mà nhờ tư duy khác biệt: dám rẽ hướng khỏi mô hình truyền thống, dám toàn cầu hóa bằng M&A chiến lược, dám đầu tư dài hạn vào công nghệ lõi và dám bước vào những lĩnh vực mà một hãng ô tô thông thường không bao giờ nghĩ đến. Từ một xưởng linh kiện tủ lạnh nhỏ tại Chiết Giang đến tập đoàn sở hữu hệ sinh thái đa thương hiệu và chòm vệ tinh riêng, hành trình của Geely cho thấy tương lai mobility sẽ được dẫn dắt bởi những mô hình tư duy mới, dám nghĩ. dám làm, dám khác biệt.