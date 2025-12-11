Phát minh 'chưa từng có' từ công ty Mỹ, có thể rung chuyển ngành giao thông vận tải và hàng không toàn cầu

Lĩnh vực di chuyển hàng không cá nhân vừa chứng kiến bước ngoặt lịch sử khi Alef Aeronautics – startup công nghệ có trụ sở tại California – chính thức khởi động dây chuyền sản xuất mẫu ô tô bay điện đầu tiên trên thế giới. Những chiếc Alef Model A đầu tiên sẽ được bàn giao cho nhóm khách hàng tiên phong nhằm thử nghiệm thực tế trong môi trường được kiểm soát, mở ra giai đoạn thương mại hóa phương tiện từng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.

Alef Aeronautics được thành lập tại San Mateo, California, theo đuổi tham vọng phát triển một phương tiện chạy điện hợp pháp trên đường bộ nhưng có khả năng cất cánh thẳng đứng và bay về phía trước như máy bay. Công ty từng gây chú ý năm 2022 khi ra mắt mẫu Model A sau một thập kỷ nghiên cứu, với khả năng di chuyển 354 km và bay 177 km.

Được hậu thuẫn bởi nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper – người đặt cược sớm vào Tesla và Bitcoin – Alef đã đi từ nguyên mẫu đầu tiên năm 2016, đến chuyến bay thử kích thước thật năm 2018, và đặc biệt là chứng nhận “đủ điều kiện bay” từ Cục Hàng không Liên bang (FAA) vào năm 2023.

“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng quá trình sản xuất chiếc ô tô bay đầu tiên đang diễn ra đúng tiến độ. Cả đội ngũ đã làm việc không ngừng để đáp ứng thời hạn, bởi chúng tôi hiểu rằng cả thế giới đang chờ đón thời khắc này,” CEO Jim Dukhovny chia sẻ. Tháng 2 vừa qua, Alef công bố video cho thấy Model A hoàn thành các chuyến bay thử trong môi trường đô thị – một tín hiệu quan trọng khẳng định tính khả thi của phương tiện trong đời sống.

Bắt đầu sản xuất thủ công, tiến tới tự động hóa quy mô lớn

Alef cho biết đang triển khai sản xuất mẫu Model A Ultralight tại cơ sở ở Thung lũng Silicon. Mỗi chiếc xe sẽ mất vài tháng để hoàn thiện, kết hợp giữa lắp ráp công nghiệp bằng robot và chế tác thủ công nhằm đảm bảo độ chính xác của từng bộ phận. Tất cả phương tiện sau khi hoàn thiện sẽ phải trải qua chuỗi kiểm tra và bay thử nghiêm ngặt trước khi được xuất xưởng. Đây là giai đoạn mà Alef gọi là “tối ưu hóa trước khi mở rộng”, chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt trong tương lai.

Công ty hiện đã nhận 3.500 đơn đặt hàng trước – tương đương giá trị khoảng 1 tỷ USD – cho thấy nhu cầu lớn đối với phương tiện bay cá nhân chạy điện. Lô xe đầu tiên sẽ được giao cho một nhóm khách hàng chọn lọc, những người sẽ được đào tạo vận hành, hướng dẫn tuân thủ quy định hàng không và được hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình thử nghiệm.

Ô tô bay thực sự đầu tiên – khác biệt với eVTOL và xe cánh gập

Alef Model A được mô tả là “ô tô bay thực sự đầu tiên” vì khác với nhiều phương tiện eVTOL hiện nay, nó có thể lưu thông hợp pháp trên đường bộ như một chiếc xe truyền thống mà không cần đường băng hay bãi đáp chuyên dụng. Phương tiện sử dụng hệ thống cánh quạt bao kín, có cabin xoay, khả năng cất cánh thẳng đứng và hoạt động hoàn toàn bằng điện.

So với taxi bay eVTOL, Model A không phụ thuộc vào hạ tầng đô thị mới; so với ô tô có cánh, nó không cần đường băng và phù hợp với bãi đỗ xe thông thường. Xe có tầm lái 354 km, phạm vi bay 177 km và tích hợp hàng loạt công nghệ an toàn như hệ thống đẩy điện phân tán, tránh chướng ngại vật, chế độ hạ cánh lượn và dù cứu sinh. Model A đang mở đặt trước với giá 300.000 USD, tương đương 7,9 tỷ đồng.

Song song, Alef đang vận hành mẫu thử nghiệm “Model Zero” – nền tảng R&D để phát triển sản phẩm thương mại. Tầm nhìn dài hạn của công ty là Model Z, một chiếc sedan bốn chỗ giá 35.000 USD, dự kiến ra mắt năm 2035 với khả năng bay tự động và phạm vi bay 321 km.

Với việc đưa dây chuyền sản xuất vào hoạt động, Alef Aeronautics trở thành công ty đầu tiên trên thế giới hiện thực hóa mục tiêu sản xuất ô tô bay chạy điện – một bước tiến lớn có thể định hình tương lai giao thông hàng không cá nhân trong thập kỷ tới.