Giá xăng dầu giảm đồng loạt, có mặt hàng xăng về dưới 20.000 đồng/lít

Liên Bộ quyết định giá xăng E5RON92 giảm 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.615 đồng/lít; Giá xăng RON95-III giảm 378 đồng/lít, về 20.082 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm vào kỳ điều hành 11-12

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm giá. Giá dầu diesel giảm 0.05S giảm 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.154 đồng/lít; Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, về 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 43 đồng/kg, về 13.393 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu thế giới biến động thế nào?

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất; thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn, Ukrainer tấn công vào tàu chở dầu của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.



Như vậy, giá xăng giảm trở lại sau kỳ tăng cách đây 7 ngày trước, cụ thể ở kỳ điều hành lần trước, cơ quan điều hành quyết định giá xăng E5RON92 tăng 534 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.822 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít, lên 20.460 đồng/lít.