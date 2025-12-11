Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai TC công bố, Mitsubishi Xpander chính là mẫu xe dẫn đầu doanh số xe xăng với 2.234 xe bàn giao đến tay khách hàng. Cộng dồn đến hết tháng 11, doanh số của Xpander đạt 17.316 xe.

Đứng thứ 2 tiếp tục là một mẫu xe từ Mitsubishi là Xforce với 2.203 xe bán ra. Xếp sau hai mẫu xe này là Ford Ranger với 2.040 xe bán ra, trong khi Mazda CX-5 bán 1.766 xe và Toyota Yaris Cross đạt 1.720 xe.

Doanh số (xe) Toyota Yaris Cross 1720 Mazda CX-5 1766 Ford Ranger 2040 Mitsubishi Xforce 2203 Mitsubishi Xpander 2234

Xpander và Xforce vốn là 2 mẫu xe ăn khách của Mitsubishi. Mẫu MPV Xpander nổi tiếng là một chiếc xe 7 chỗ đa dụng, chi phí vận hành rẻ và có thể đáp ứng được hầu như toàn bộ nhu cầu phục vụ gia đình và kinh doanh vận tải.

Còn với Xforce, mẫu xe này dễ dàng ghi điểm bởi không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc SUV cỡ B.

Bên cạnh những ưu điểm trên, lý do 2 mẫu xe này hút khách một phần đến từ chính sách khuyến mãi mạnh tay từ Mitsubishi.

Mitsubishi Xforce là mẫu xe SUV cỡ B chạy xăng bán chạy nhất.

Trong tháng 11, hãng xe Nhật Bản tung ra gói ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản của từng dòng xe. Với mức ưu đãi này, giá lăn bánh của Mitsubishi Xforce sẽ giảm từ 60 triệu đến hơn 70 triệu đồng. Tương tự Xpander cũng sẽ được giảm từ 56 triệu đến 70 triệu đồng.

Sang đến tháng 12, Mitsubishi đã mở rộng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các dòng xe của hãng, không giới hạn phiên bản.

Đầu tháng 12 này, Mitsubishi đã ra mắt mẫu xe Destinator mới, với mức giá bán sau ưu đãi là 739 triệu đồng (phiên bản tiêu chuẩn) và 808 triệu đồng (bản cao cấp).

Theo thông tin ban đầu được tiết lộ, chỉ sau khoảng một tuần ra mắt, mẫu xe này đã nhận được hơn 2.000 đơn đặt hàng. Sức bán trong tuần đầu tiên của Destinator còn vượt cả Xpander và Xforce.