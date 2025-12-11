Ảnh thực tế Mazda CX-60 đầu tiên về Việt Nam: Thiết kế khác hẳn nhóm CX-5, CX-8, nội thất cao cấp ‘cận sang’, máy hybrid, bán từ năm sau

Trong buổi lễ giới thiệu showroom kiểu mới của Mazda tại Việt Nam, hãng xe Nhật đồng thời công bố 3 mẫu SUV mới gồm CX-5 thế hệ mới, CX-60 và CX-90. Theo dự kiến, CX-5 sẽ được bán từ tháng 11/2026, trong khi CX-60 và CX-90 sẽ được giao từ tháng 4/2026 dưới dạng nhập khẩu.

Mazda CX-60 là xe "cận sang" của thương hiệu Nhật. Ảnh: Quốc Minh

Trong nhóm SUV mới này, CX-60 và CX-90 từng được gọi là các dòng xe "cận sang" của Mazda khi ra mắt toàn cầu. Trong đó, CX-60 nhỏ hơn nên có mức giá dễ tiếp cận hơn cả. Hiện giá của xe chưa được công bố chính thức. Tại Indonesia, mẫu xe này có giá quy đổi tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng tiền Việt.

Quan sát thực tế, CX-60 mang phong cách châu Âu rõ nét với tỷ lệ thân xe mới khác hẳn nhóm CX-5 hay CX-8, hốc bánh lớn, phần mũi dài và cabin đẩy lùi về sau. Xe có kích thước tổng thể 4.740 x 1.890 x 1.683 mm, trục cơ sở 2.870 mm. Con số này nhỏ hơn một chút so với CX-8 nhưng lớn hơn CX-5.

Kích thước xe nằm giữa CX-5 và CX-8. Ảnh: Quốc Minh

Khoang nội thất 5 chỗ là điểm mạnh nhất của CX-60. Triết lý Human Centric được thể hiện qua tư thế lái tối ưu, góc nhìn thoáng và bố trí điều khiển trực quan. Hệ thống nhận diện người lái bằng camera tự động điều chỉnh ghế, vô lăng và màn hình theo từng hồ sơ cá nhân, mang đến trải nghiệm “cận sang” mà dải sản phẩm Mazda hiện tại chưa từng có.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, HUD thế hệ mới và các nút cơ học được tinh chỉnh giữ lại cảm giác vận hành quen thuộc nhưng hiện đại hơn, phù hợp định hướng nâng tầm thương hiệu.

Nội thất cho thấy sự cao cấp từ cách phối màu. Ảnh: Quốc Minh

CX-60 tại Việt Nam được giới thiệu với hai cấu hình động lực. Động cơ 3.3L I6 Turbo e-Skyactiv M-Hybrid là công nghệ hoàn toàn mới, cho công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.

Song song với đó là bản PHEV 2.5L e-Skyactiv với công suất 323 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm và khả năng chạy điện 42 km. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp mới. Hệ dẫn động có tên i-Activ AWD. Công nghệ Mi-Drive cho phép người lái chuyển giữa các chế độ Normal, Sport, Off-road và EV (với bản PHEV).

Các xe Mazda mới dùng động cơ hybrid. Ảnh: Quốc Minh

Với một mẫu xe cao cấp như CX-60, hệ thống công nghệ an toàn ADAS là không thể thiếu. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ và 7 túi khí.

Dựa vào kích thước và cách định vị "cận sang", có thể dự đoán Mazda CX-60 sẽ cạnh tranh với Skoda Kodiaq thế hệ mới. Mức giá của CX-60 nhiều khả năng sẽ cao hơn đáng kể so với CX-8.

Một số hình ảnh khác của Mazda CX-60: