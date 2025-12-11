Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump vừa cảnh báo tăng thuế với trùm xuất khẩu gạo của châu Á: Đang bị áp thuế 53%, là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho Mỹ

11-12-2025 - 06:35 AM | Thị trường

Mỹ cáo buộc quốc gia này đang bán phá giá gạo vào thị trường Mỹ.

Ảnh minh họa

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cáo buộc Ấn Độ “bán phá giá” gạo vào thị trường Mỹ và cảnh báo sẽ áp thêm thuế nếu Washington xác định có hành vi cạnh tranh không công bằng.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, các nghị sĩ và đại diện nông dân, khi ông Trump bày tỏ lo ngại rằng hàng nhập khẩu giá rẻ từ châu Á đang gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp nội địa.

Trả lời câu hỏi của Tổng thống, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định Ấn Độ không được hưởng ưu đãi thuế quan đối với gạo và Mỹ vẫn đang xử lý các nội dung liên quan đến thỏa thuận thương mại song phương. Tuy vậy, ông Trump cho rằng thuế quan mới có thể “giải quyết vấn đề trong hai phút”, hàm ý tiếp tục sử dụng công cụ thuế để bảo vệ nông dân Mỹ trước tình trạng giá nông sản sụt giảm.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh gạo Ấn Độ vào Mỹ vốn đã chịu mức thuế thực tế khoảng 53%. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, giá dự trữ gạo ghi nhận xu hướng điều chỉnh, phản ánh lo ngại rằng dòng chảy thương mại có thể bị gián đoạn nếu căng thẳng thuế quan leo thang.

Dữ liệu nhập khẩu cho thấy thị phần gạo của Ấn Độ tại Mỹ hầu như không thay đổi trong bảy năm qua. Phân tích của Moneycontrol cho thấy thị phần này chỉ nhích nhẹ từ 25,6% năm 2017 lên 25,9% năm 2024, dù tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Mỹ đã tăng hơn gấp đôi lên 1,6 tỷ USD. Ngược lại, Thái Lan vẫn duy trì vị trí chi phối với gần 55% thị phần, còn Trung Quốc đã tăng thị phần từ 1,3% lên 3,5%.

Sự hiện diện của Ấn Độ trên thị trường Mỹ chủ yếu tập trung vào các dòng sản phẩm đặc thù như gạo basmati hạt dài, gạo hữu cơ xay xát và gạo đồ, nơi nước này giữ vai trò dẫn đầu. Tuy nhiên, ở những phân khúc quan trọng khác như gạo thơm, gạo hạt ngắn và hạt trung bình, Ấn Độ chỉ nắm tỷ trọng nhỏ, trong khi Thái Lan và các nước châu Mỹ lại áp đảo. Điều này lý giải vì sao thị phần của Ấn Độ giữ ổn định dù nhu cầu gạo nhập khẩu tăng mạnh.

Cơ cấu xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ cũng thay đổi đáng kể. Gạo hạt dài không phải basmati tăng mạnh từ 119 triệu USD năm 2017 lên khoảng 333 triệu USD năm 2024, trong khi gạo hỗn hợp tăng hơn gấp đôi. Ngược lại, xuất khẩu gạo basmati giảm xuống còn khoảng 11,2 triệu USD, cho thấy sự suy yếu của mặt hàng truyền thống trong bối cảnh thị hiếu tiêu dùng Mỹ dịch chuyển sang các loại gạo phổ thông.

Động thái gia tăng sức ép thuế quan của ông Trump diễn ra cùng thời điểm Nhà Trắng công bố gói hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân nhằm giảm bớt ảnh hưởng của lạm phát và chi phí sản xuất tăng cao. Giới phân tích nhận định chính sách thương mại với Ấn Độ sẽ tiếp tục trở thành điểm nóng trong thời gian tới.

Một quốc gia Đông Nam Á thông báo vừa đón tin vui từ xuất khẩu gạo: Đã xuất khẩu sang 72 thị trường, sắp trở thành đối thủ của Việt Nam, Thái Lan tại Philippines

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast tiếp tục bán hơn 20.000 xe trong tháng 11, Limo Green lập 'siêu kỷ lục' chưa từng có trên thị trường

VinFast tiếp tục bán hơn 20.000 xe trong tháng 11, Limo Green lập 'siêu kỷ lục' chưa từng có trên thị trường Nổi bật

Không phải sầu riêng, đây là mặt hàng Việt làm mưa làm gió tại Trung Quốc: Nước ta bỏ túi hơn 1,2 tỷ USD, xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới

Không phải sầu riêng, đây là mặt hàng Việt làm mưa làm gió tại Trung Quốc: Nước ta bỏ túi hơn 1,2 tỷ USD, xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới Nổi bật

Công trình 2,2 tỷ USD của Mỹ lặng lẽ "chết yểu"

Công trình 2,2 tỷ USD của Mỹ lặng lẽ "chết yểu"

05:06 , 11/12/2025
Cảnh báo gấp tới tất cả người sở hữu ô tô trên toàn quốc

Cảnh báo gấp tới tất cả người sở hữu ô tô trên toàn quốc

21:18 , 10/12/2025
Việt Nam lần đầu có hãng vận chuyển dùng xe container thuần điện: Chạy tối đa 300km/sạc, kéo tải tối đa tới 39 tấn

Việt Nam lần đầu có hãng vận chuyển dùng xe container thuần điện: Chạy tối đa 300km/sạc, kéo tải tối đa tới 39 tấn

21:06 , 10/12/2025
Tucson thành 'át chủ bài' mới của Hyundai Thành Công

Tucson thành 'át chủ bài' mới của Hyundai Thành Công

21:02 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên