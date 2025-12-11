Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện đoàn xe tải không người lái Trung Quốc chạy lặng lẽ ở khu cảng đông đúc bậc nhất thế giới - chuyên gia châu Âu thừa nhận: 'đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của họ nữa'

11-12-2025 - 08:50 AM | Thị trường

Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Anh cũng thừa nhận Trung Quốc là đối tác hàng đầu để hợp tác trong lĩnh vực xe tải tự lái.

Khi cơn gió lạnh tháng 11 thổi qua Cảng Felixstowe, một đoàn xe tải điện tự lái mới của Westwell (Trung Quốc) lặng lẽ lướt qua Nhà ga Đường sắt phía Bắc, đánh dấu sự xuất hiện của lô xe không người lái thứ hai tại cảng lớn nhất của Anh.

Adam Ramsey, giám đốc thương mại của Hutchison Ports, cho biết Cảng Felixstowe xử lý "phần lớn thương mại của Anh với châu Á", nhấn mạnh nhu cầu về hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy.

Clemence Cheng, Giám đốc điều hành của Hutchison Ports, cho biết các xe mới có thể nhận dạng các vật thể nhỏ như chim mòng biển và tiếp tục hoạt động. Ông nói thêm rằng đội xe không người lái giúp giảm lượng khí thải, rút ngắn thời gian quay vòng và cải thiện an toàn.

Benjamin Gaunt, quản lý dự án cấp cao tại Westwell, cho biết các phương tiện này không chỉ "mang tính tương lai", mà còn tăng cường an toàn, tầm nhìn và hiệu quả tổng thể. Hệ thống thay pin nhanh chóng của chúng hoàn tất quá trình thay thế toàn bộ trong vòng chưa đầy năm phút.

Một chiếc xe tải điện tự lái của công ty công nghệ Westwell của Trung Quốc chuẩn bị chất hàng lên container tại Cảng Felixstowe ở Anh.

Người sáng lập kiêm chủ tịch của Westwell, ông Tan Limin, cho biết công ty đã hợp tác với Hutchison Ports từ năm 2018, dẫn đến hợp đồng năm 2023 cung cấp 100 chiếc xe tự lái. Ông lưu ý rằng mỗi chiếc Q-Truck giúp giảm khoảng 50 tấn khí thải carbon mỗi năm.

Ông Tan nhấn mạnh rằng công nghệ này được thiết kế để hoạt động trong môi trường giao thông hỗn hợp và hỗ trợ, chứ không phải thay thế, lực lượng lao động của cảng. Ông cho biết nó góp phần vào các mục tiêu giảm carbon dài hạn của cảng.

Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ của Anh cho biết Trung Quốc, với một phần tư lực lượng lao động nghiên cứu và phát triển toàn cầu và 20% các tổ chức học thuật hàng đầu thế giới, có vị thế tốt để hợp tác với Anh trong các lĩnh vực như công nghệ khí hậu và môi trường.

Các chuyên gia thị trường có quan điểm tương tự. Dan Caesar, giám đốc điều hành của Electric Vehicles UK, cho biết nhiều người sử dụng các thiết bị từ Trung Quốc mà không do dự, đồng thời nói thêm rằng "đang có một số lời đồn thổi gây hoang mang về khả năng của người Trung Quốc."

