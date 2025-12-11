Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10-12, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số đã được bổ sung vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất 0,1%. Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Cùng với tài sản số, thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam ".vn"; Thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon; Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật đã được bổ sung vào diện chịu thuế.

Áp thuế 0,1% khi chuyển nhượng tài sản số như Bitcoin, Ethereum...

Tài sản số đã được luật hóa trong Luật Công nghiệp công nghệ số, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Cụ thể, tài sản số là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.

Tài sản số bao gồm: Tài sản ảo trên môi trường điện tử là một loại tài sản số có thể được dùng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Tài sản ảo không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính; Tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính và tài sản số khác.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 05 ngày 9-9-2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, trong đó quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết 05 nêu rõ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thí điểm sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Với việc thí điểm này, các loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum… có thể giao dịch trên các sàn được cấp phép thí điểm tại Việt Nam.