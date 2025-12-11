Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Robot hình người Trung Quốc đá CEO công ty ngã lăn quay

11-12-2025 - 14:09 PM | Thị trường

Cú đá khiến vị CEO hoàn toàn bất ngờ và ngã lăn.

Công ty khởi nghiệp robot Trung Quốc EngineAI đã có một bước đi bất thường để dập tắt những lời chỉ trích về tính xác thực của robot hình người T800 mới của họ. Sau khi các đoạn video trình diễn ban đầu gây ra những cáo buộc rằng chuyển động của máy móc được tạo ra bằng máy tính, công ty đã công bố một video mới cho thấy robot đá CEO của họ ngã xuống đất.

Trong đoạn phim, người sáng lập Zhao Tongyang mặc đồ bảo hộ khi robot thực hiện một cú đánh có kiểm soát khiến ông mất thăng bằng. Video được quay dưới ánh sáng studio thông thường, không có hiệu ứng điện ảnh, và các góc quay được chọn để làm cho chuyển động của robot có thể nhìn thấy mà không che khuất các chi tiết.

Động thái này diễn ra sau cuộc tranh luận gay gắt trên mạng về tính xác thực của các đoạn video quảng cáo trước đó. Video ra mắt cho thấy T800 đập vỡ cửa và thực hiện những cú đá, khiến mạng xã hội suy đoán rằng các cảnh quay ấn tượng đó là hoạt hình. EngineAI khẳng định không có gì được chỉnh sửa kỹ thuật số, nhưng sự hoài nghi vẫn tiếp tục lan rộng.

Để phản bác lại luận điểm đó, công ty đã phát hành các đoạn ghi hình hậu trường được dán nhãn là bằng chứng cho thấy “những gì bạn thấy là có thật”. Phản ứng đã bị chia rẽ. Một số người xem hoan nghênh tính minh bạch, trong khi những người khác lập luận rằng một cú đá dàn dựng không chứng minh được khả năng tự chủ hoàn toàn.

T800 nằm trong phân khúc cạnh tranh với Optimus của Tesla. Không giống đối thủ cạnh tranh, vốn tập trung vào hỗ trợ nhà máy, xử lý hàng hóa trong kho hoặc các nhiệm vụ tiện ích an toàn cho con người, EngineAI đang hướng đến sự trình diễn. Công ty đã hé lộ về buổi trình diễn “Robot Boxer” dự kiến diễn ra vào ngày 24/12, định vị T800 vừa là một hệ thống nghiên cứu vừa là một điểm thu hút giải trí.

Về mặt kỹ thuật, robot cao 173 cm, nặng khoảng 75 kg, cùng với đôi tay có khớp nối. Khung gầm của nó sử dụng nhôm cấp hàng không và bao gồm hệ thống làm mát chủ động cho chân, cho phép chuyển động liên tục với tải trọng cao. EngineAI cho biết việc thay pin có thể được hoàn thành nhanh chóng, hỗ trợ chu kỳ hoạt động dài.

Về khả năng nhận thức, T800 tích hợp LiDAR 360 độ, hình ảnh lập thể và xử lý điều hướng nhanh. Các động cơ khớp của nó có thể cung cấp mô-men xoắn hơn 400 Nm, cho phép thay đổi hướng nhanh chóng và chuyển động mạnh mẽ. Hệ thống xử lý của robot kết hợp bộ điều khiển Intel N-series với mô-đun NVIDIA AGX Orin, hỗ trợ các mô hình tùy chỉnh và phát triển ứng dụng.

Việc công ty lựa chọn biến sự hoài nghi thành màn trình diễn phản ánh sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực robot hình người, nơi các tuyên bố về hiệu năng ngày càng đòi hỏi bằng chứng trực quan hơn là bảng thông số kỹ thuật.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

