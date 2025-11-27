Chi phí sản xuất robot hình người sắp giảm 70% - chỉ cần 300-600 triệu là đủ để lắp 1 sản phẩm

Theo một báo cáo mới đây, chi phí sản xuất robot hình người có thể sẽ giảm 60 đến 70% trong 10 năm tới do chuỗi cung ứng đang hoàn thiện và hiệu ứng quy mô đang nổi lên. Nền tảng chuỗi cung ứng vững chắc của Trung Quốc chính là điều kiện thuận lợi cho việc hình thành lợi thế công nghiệp.

Chi phí vật liệu của xe năng lượng mới đã giảm 50 đến 60% trong thập kỷ qua, và xu hướng tương tự cũng diễn ra trong lĩnh vực robot hình người. Chi phí này dự kiến giảm từ 40.000 đến 50.000 USD xuống còn khoảng 10.000 đến 20.000 USD vào năm 2035, công ty tư vấn quản lý Bain & Company của Mỹ cho biết trong một báo cáo được công bố hôm 26/11.

Ví dụ, giá của trục vít con lăn hành tinh và cảm biến lực sáu chiều, chiếm khoảng 40% chi phí sản xuất robot hình người, sẽ giảm 70 đến 80% khi ngày càng nhiều công ty bắt đầu sản xuất chúng, Bain cho biết.

Về các thành phần cốt lõi của robot, Trung Quốc có thể sẽ có năng lực sản xuất quy mô lớn dựa trên chuỗi cung ứng khổng lồ và công nghệ cũng như quy trình sản xuất đang phát triển nhanh chóng, tạo ra lợi thế công nghiệp trong tương lai, ông Zhao Tianchen, giám đốc điều hành của Bain, nói với Yicai.

Theo Bain, trục vít hành tinh và cảm biến lực sáu chiều sẽ đạt được sự tối ưu hóa chi phí thông qua sản xuất hàng loạt trong vòng 3-5 năm, trong khi các thành phần quan trọng khác, bao gồm chip trí tuệ nhân tạo, pin và hệ thống quản lý nhiệt, có thể mất 5-10 năm để đạt được những đột phá công nghệ đáng kể.

Bain chỉ ra rằng Trung Quốc có nền tảng tốt để phát triển chip AI, với các chip cấp thấp dự kiến đạt được sự độc lập về công nghệ và khả năng điều khiển trong năm năm tới, trong khi các chip cấp cao có thể sẽ đạt được những tiến bộ đáng kể trong vòng 10 năm.

Mặc dù lĩnh vực robot hình người toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình thăm dò, nhưng do chi phí sản xuất tiếp tục giảm, robot sẽ vượt qua lao động con người trong một số ngành công nghiệp về lợi tức đầu tư, đánh dấu bước ngoặt cho việc thay thế lao động con người trên quy mô lớn, Bain lưu ý.

Bain cho biết ngành công nghiệp robot hình người sẽ bước vào giai đoạn phát triển vàng son trong 5 đến 10 năm tới, với doanh số toàn cầu dự kiến đạt 6 triệu sản phẩm và thị trường sẽ đạt giá trị 120 tỷ USD vào năm 2035. Trong một kịch bản lạc quan hơn, doanh số thậm chí có thể vượt 10 sản phẩm, trong khi thị trường có thể đạt 260 tỷ USD.

Trong giai đoạn thăm dò ban đầu, thị trường chính của robot hình người là nghiên cứu khoa học và phi công công nghiệp, trong khi các nhà sản xuất ô tô, điện tử và thiết bị cơ khí sẽ là những ngành đầu tiên thay thế lao động con người, Bain lưu ý. Đồng thời, người máy cuối cùng sẽ tham gia vào các lĩnh vực y tế, hậu cần, thương mại và gia đình.