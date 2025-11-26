Làm robot quá giống người, hãng xe điện Trung Quốc phải 'bóc chân' robot trực tiếp trên sân khấu để chứng minh

Hiện tại, Tesla là một trong những cái tên nổi tiếng nhất thế giới đang sản xuất robot hình người. Tuy nhiên, nếu phải kể ra những "ông trùm" trong sân chơi này thì đó phải là những cái tên đến từ Trung Quốc.

Iron - robot hình người có những bước đi uyển chuyển đến mức nhiều người nghi ngờ rằng hãng sử dụng người thật để demo trên sân khấu.

Trong đó, công ty xe điện XPeng đang là một trong những hãng tiên phong. Hãng xe đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất robot hình người của mình vào cuối năm 2026 và đặt tham vọng bán được hàng triệu robot trên toàn cầu.

Trong vài năm qua, XPeng đã liên tục cải tiến hệ thống robot của mình. Khởi đầu, hãng phát triển một robot dạng chó tự hành, với thiết kế ban đầu khá tương đồng với các sản phẩm của Boston Dynamics.

Hiện tại, robot này đã tiến lên thế hệ thứ bảy và hoàn toàn chuyển đổi thành Iron. Đây là một robot hình người, sở hữu hình dáng và khả năng rất gần với robot hình người Tesla Bot.

Iron hoạt động dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo Vision Language Action 2.0 AI do XPeng tự phát triển. Robot hiện đã được ra mắt tại Trung Quốc.

Nhân viên của XPeng đã cắt mở chân của robot, để lộ các linh kiện cơ khí ngay trên sân khấu sự kiện.

Để chứng minh năng lực phát triển robot của mình đồng thời đập tan một số nghi ngờ rằng robot của XPeng thực chất là con người đóng giả, hãng đã đưa Iron ra sân khấu và thực hiện việc cắt mở chân robot, để công chúng tận mắt nhìn thấy các thành phần cơ khí phức tạp được lắp đặt bên trong.

Ông He Xiaopeng, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập XPeng, tin rằng chi phí sản xuất robot hình người như Iron sẽ tương đương với chi phí sản xuất ô tô. Ông cũng nhận định: "tiềm năng thị trường cho robot lớn hơn thị trường ô tô".

Đồng thời, vị giám đốc này cũng tiết lộ robot sẽ được triển khai tại các cửa hàng, khu văn phòng và nhà máy của XPeng vào cuối năm 2026.

Theo JPMorgan, bước nhảy vọt lớn tiếp theo của XPeng trong giai đoạn 2026–2027 phụ thuộc vào việc hệ sinh thái AI rộng lớn của hãng được kết hợp tốt như thế nào. Hệ sinh thái này là sự kết hợp của robotaxi, robot hình người và thậm chí cả ô tô bay.

Báo cáo của ngân hàng Mỹ dự đoán riêng mảng robot hình người có thể mang lại tới 24 tỷ USD giá trị vào năm 2027, với giả định các mốc thời gian này được giữ vững. Mảng robotaxi có thể tăng thêm từ 6 tỷ USD đến 19 tỷ USD giá trị vào năm 2035.

Không chỉ có XPeng đang đi sâu vào lĩnh vực robot. Như báo cáo của South China Morning Post, Chery - công ty mẹ của Omoda&Jacoo (hãng xe đang xây dựng nhà máy lắp ráp xe ô tô tại Việt Nam) đang hợp tác với nhà phát triển AI Aimoga để phát triển một robot hình người tên là Mornine.

Trong khi đó, BYD, GAC và Seres đang đổ hàng triệu đô la vào các dự án robot của riêng họ. Nio cũng đã công bố kế hoạch chế tạo một con chó robot.

Trên khắp Trung Quốc, ước tính có hơn hai triệu robot đang hoạt động trong các nhà máy. Con số đó được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên vì tự động hóa trở thành nền tảng của chiến lược công nghiệp.