Gaming phone mạnh nhất thị trường REDMAGIC 11 Pro vừa mở đặt trước, giá từ 18,99 triệu đồng

FPT Shop vừa chính thức mở chương trình đặt trước REDMAGIC 11 Pro, mẫu gaming phone được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất thị trường smartphone vào thời điểm cuối năm 2025. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 17/12 với mức đặt trước là 1 triệu đồng cùng một số ưu đãi về tài chính.



Trong đợt mở bán này, REDMAGIC 11 Pro được phân phối tại FPT Shop với hai phiên bản cấu hình gồm 12GB RAM – 256GB bộ nhớ trong và 16GB RAM – 512GB bộ nhớ trong, mức giá từ 19.490.000 đồng.

Khách hàng đặt trước sẽ nhận tổng ưu đãi lên đến 2 triệu, bao gồm giảm trực tiếp 1.500.000 đồng so với giá niêm yết hoặc lựa chọn phương thức trả góp 0% lãi suất. Riêng học sinh – sinh viên được hưởng thêm ưu đãi 500.000 đồng. Sản phẩm dự kiến chính thức lên kệ tại toàn bộ hệ thống FPT Shop từ ngày 18/12, ngay sau khi kết thúc giai đoạn đặt trước.

Về cấu hình, REDMAGIC 11 Pro gây chú ý khi được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 – con chip mạnh nhất của Qualcomm ở thời điểm hiện tại. Thiết bị còn tích hợp chip chuyên game RedCore R4, giúp tối ưu hiệu năng và tăng khả năng xử lý đồ họa lên đến 33%, hướng tới trải nghiệm chơi game ổn định và mượt mà trong thời gian dài.

Màn hình cũng là điểm nhấn quan trọng trên REDMAGIC 11 Pro với tấm nền AMOLED kích thước 6,85 inch, hỗ trợ tần số quét 144Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt, độ phản hồi cao và phù hợp với các tựa game yêu cầu tốc độ khung hình lớn.

Đáng chú ý, hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng tiên tiến được trang bị đồng bộ trên cả hai phiên bản cấu hình, giúp máy duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi vận hành ở cường độ cao.

Không chỉ tập trung vào hiệu năng, REDMAGIC 11 Pro còn sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W, cho phép kéo dài thời gian chơi game và rút ngắn đáng kể thời gian sạc.

Thiết kế của máy tiếp tục giữ phong cách đặc trưng của dòng REDMAGIC với ngoại hình đậm chất gaming, cầm nắm chắc tay, đi kèm giao diện Game Space cho phép người dùng tùy chỉnh hiệu năng theo từng tựa game cụ thể. Sản phẩm được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm đen, bạc và xám.

Theo đánh giá từ hệ thống bán lẻ, với sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh, màn hình tần số quét cao, pin lớn và thiết kế chuyên game, REDMAGIC 11 Pro không chỉ phù hợp với game thủ mà còn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí hàng ngày của nhóm người dùng yêu công nghệ.

Ngoài REDMAGIC 11 Pro, FPT Shop hiện cũng phân phối nhiều mẫu gaming phone và smartphone hiệu năng cao ở các phân khúc giá khác, từ khoảng 3 triệu đồng, với những cái tên như Tecno Spark 30, Tecno Pova 7, Poco M7 Pro 5G, Poco X7 5G hay Realme 14 5G, mang đến thêm lựa chọn cho người dùng phổ thông.



