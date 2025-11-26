Trung Quốc giảm nhập hàng, sản vật tỷ đô của Việt Nam có thể gặp khó

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tháng 10/2025, xuất khẩu cao su giảm 20,2% về lượng và giảm tới 29,1% về trị giá, dù so với tháng trước vẫn tăng nhẹ.

Thống kê cho thấy, tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 179.799 tấn cao su, trị giá 304,66 triệu USD, tăng 2,4% về lượng và tăng 0,9% về trị giá so với tháng 9/2025. Tuy nhiên, mức giảm theo năm vẫn rất đáng chú ý khi lượng xuất khẩu giảm 20,2% và trị giá giảm 29,1%.

Về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam giảm 19%, xuống còn 141.170 tấn. Các thị trường quan trọng khác như Ấn Độ, Malaysia và Hoa Kỳ đều ghi nhận mức giảm sâu: xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 18% (còn 5.209 tấn), Malaysia giảm 43,1% (còn 4.135 tấn), Hoa Kỳ giảm tới 56,2% (còn 1.860 tấn). Ngược lại, Indonesia và Hàn Quốc là hai thị trường hiếm hoi có mức tăng trưởng mạnh, lần lượt tăng 66,9% và 20%.

Riêng trong tháng 10/2025, giá xuất khẩu cao su là 1.694 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng trước và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2024. Theo Bộ Công Thương dẫn số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Việt Nam hiện là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 10 cho Malaysia và là quốc gia có mức tăng trưởng xuất khẩu cao su vào thị trường này mạnh nhất trong số các nhà cung cấp.

Lũy kế 10 tháng của năm 2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 1,47 triệu tấn, trị giá 2,59 tỷ USD. Dù giảm 4,6% về lượng nhưng trị giá vẫn tăng 2,5% nhờ giá xuất khẩu bình quân cao hơn. Giá xuất khẩu bình quân 10 tháng đạt 1.758 USD/tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 72,5% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam trong 10 tháng, với gần 1,1 triệu tấn, trị giá 1,86 tỷ USD, tăng 0,5% về lượng và tăng 8,9% về trị giá. Malaysia vươn lên vị trí thứ ba với 40.659 tấn, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Indonesia đạt 38.486 tấn, tăng tới 106,2%, đây là mức tăng ấn tượng nhất trong nhóm các thị trường lớn.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang thị trường lớn thứ hai là Ấn Độ giảm mạnh tới 42,2%, chỉ còn 65.756 tấn. Các thị trường khác như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức và Nga cũng chứng kiến sự sụt giảm tương tự.

Theo dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới có thể đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chững lại.

Dữ liệu từ cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết trong tháng 10/2025, tổng lượng cao su tự nhiên và tổng hợp nhập khẩu của nước này chỉ đạt 667.000 tấn, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 6,782 triệu tấn cao su, tăng 17,2% so với 5,787 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu biến động, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đối diện nguy cơ thiếu đơn hàng trong các tháng tới. Tuy vậy, mức giá xuất khẩu bình quân vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ tính theo năm, mở ra hy vọng về sự ổn định tương đối cho ngành trong giai đoạn cuối năm 2025.