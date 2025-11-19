Nông sản tăng tốc, nhiều mặt hàng lập kỷ lục mới

Ảnh minh họa.

Hiện giá trị xuất khẩu hơn 10 tháng qua đã vượt mốc 60 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục khẳng định vị thế. Cà phê bứt phá với giá trị gần 7 tỷ USD, tăng hơn 61%, nhờ giá xuất khẩu bình quân đạt hơn 5.600 USD/tấn.

Cao su đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng gần 11%, chủ yếu xuất sang Trung Quốc. Hạt điều thu về hơn 3,7 tỷ USD, tăng gần 19%. Hạt tiêu, dù giảm về lượng, vẫn tăng gần 29% giá trị nhờ giá xuất khẩu cao.

Thị trường xuất khẩu cũng có sự chuyển dịch rõ nét, khi giá trị sang châu Âu và châu Phi tăng mạnh, cho thấy nỗ lực mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Hướng đến mục tiêu giá trị xuất khẩu 100 tỷ USD

Từ nhiệm vụ "nuôi sống dân tộc" trong chiến tranh đến sứ mệnh "nuôi dưỡng tương lai" trong hòa bình, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Đây cũng là bước hiện thực hóa kỳ vọng trở thành cường quốc nông sản toàn cầu gắn với kinh tế xanh, sinh thái, tuần hoàn.

Lúa gạo đã trở thành ngành tiên phong thay đổi quy trình canh tác để làm ra hạt gạo không chỉ ngon mà còn giữ cho đất, nước và không khí được trong lành. Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp với sự dẫn dắt của các doanh nghiệp đã mở ra dư địa tăng trưởng cho 5 năm tiếp theo.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dư địa tăng trưởng của nông nghiệp là rất lớn khi hạ tầng vùng nguyên liệu, kho lạnh, hệ thống logistics, điện và thủy lợi được đầu tư đồng bộ, kết hợp với công nghệ chế biến sâu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và truy xuất nguồn gốc.

Nhãn hiệu "Gạo Việt xanh - Phát thải thấp" đã có lô hàng xuất khẩu đầu tiên trong năm nay là gợi mở cho các lĩnh vực tiềm năng khác như chăn nuôi, thủy sản, trái cây có những bước tiến mới về giá trị khi đáp ứng tiêu chuẩn xanh từ thị trường. Giảm sản lượng nhưng tăng giá trị từ những yếu tố ngoài nông sản cũng cho thấy nội lực thay đổi của nông nghiệp Việt Nam trước xu thế tất yếu.