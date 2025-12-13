Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Xe ga quốc dân' Honda Vision chính thức ra mắt phiên bản mới: màu sơn ấn tượng, nhiều tiện ích, giá từ 31 triệu đồng

13-12-2025 - 10:41 AM

Xe ga Honda Vision 2026 làm mới hình ảnh thông qua bộ sưu tập màu sắc và cách phối chi tiết trên từng phiên bản.

Ngày 13/12/2025, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga Vision 2026, với điểm nhấn nằm ở việc cập nhật màu sắc và phối màu thiết kế, trong khi các trang bị kỹ thuật và tiện ích cơ bản tiếp tục được giữ nguyên.

Vision là mẫu xe tay ga cỡ nhỏ được Honda Việt Nam đưa ra thị trường từ năm 2011 và nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm chủ lực ở phân khúc phổ thông. Sau hơn một thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Vision duy trì sức tiêu thụ ổn định nhờ giá bán dễ tiếp cận, thiết kế gọn gàng và khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.

Với phiên bản Vision 2026, Honda Việt Nam không thay đổi nền tảng sản phẩm, mà tập trung làm mới hình ảnh thông qua bộ sưu tập màu sắc và cách phối chi tiết trên từng phiên bản.

Ở phiên bản Thể thao, Vision 2026 được bổ sung màu Bạc Đen hoàn toàn mới, kết hợp tay dắt sau màu đen và tem xe được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn. Đây là lần đầu tiên màu sắc này xuất hiện trên Vision, hướng đến nhóm người dùng trẻ ưa thích phong cách cá tính và hiện đại. Phiên bản này tiếp tục sử dụng bánh trước kích thước 16 inch – chi tiết giúp Vision Thể thao khác biệt so với các bản còn lại.

Phiên bản Cao cấp được giới thiệu với tông màu Đỏ – Đen, trong khi phiên bản Đặc biệt và Tiêu chuẩn tiếp tục duy trì các màu sắc quen thuộc như Nâu Xám và Trắng Đen. Theo Honda Việt Nam, việc giữ lại các phối màu này nhằm đảm bảo tính ổn định cho nhóm khách hàng ưu tiên sự đơn giản và tính thực dụng.

Về thiết kế tổng thể, Vision 2026 không có thay đổi lớn so với phiên bản trước. Mẫu xe vẫn giữ phong cách nhỏ gọn, lấy cảm hứng từ dòng SH, với các đường nét bo tròn kết hợp chi tiết sắc cạnh. Hệ thống đèn LED định vị phía trước tiếp tục được trang bị trên các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp, trong khi cụm đồng hồ kết hợp analog và màn hình LCD vẫn được duy trì.

Ở khía cạnh vận hành, Vision 2026 tiếp tục sử dụng động cơ eSP dung tích 110cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp các công nghệ quen thuộc như phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop). Đây là cấu hình đã được Honda áp dụng ổn định trên Vision trong nhiều năm, hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Khung xe eSAF thế hệ mới – công nghệ khung dập hàn laser của Honda – tiếp tục được sử dụng, giúp giảm trọng lượng và tăng độ cứng vững cho xe. Bên cạnh đó, Vision 2026 vẫn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp chứa đồ dung tích lớn và hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng trẻ.

Một số trang bị an toàn như chế độ đèn luôn sáng (DRL) cũng tiếp tục được duy trì, giúp tăng khả năng nhận diện xe khi di chuyển trong đô thị.

Theo kế hoạch, Vision 2026 sẽ chính thức được bán ra thị trường từ ngày 18/12/2025 thông qua hệ thống HEAD trên toàn quốc. Xe được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Giá bán lẻ đề xuất của Vision 2026 dao động từ khoảng 31,9 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và hơn 37 triệu đồng cho phiên bản Thể thao (đã bao gồm thuế GTGT 8%), tiếp tục nằm trong nhóm xe tay ga phổ thông có mức giá dễ tiếp cận trên thị trường.

