'Kẻ thay thế' Honda Vision ra mắt: phanh ABS, động cơ siêu tiết kiệm nhiên liệu, giá tại Việt Nam chỉ từ 32 triệu đồng

SYM Motors tiếp tục khẳng định triết lý sáng tạo của mình khi trình làng mẫu xe tay ga đô thị hoàn toàn mới BWT 125 tại Triển lãm xe máy Milan (EICMA 2025). Lấy cảm hứng từ “sức mạnh của thiên nhiên” , BWT 125 được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe tay ga đô thị – nơi Honda Vision đang giữ vị thế gần như tuyệt đối.

Theo SYM, tên gọi “BWT” viết tắt của Buckwheat Trace – “dấu vết kiều mạch”, biểu tượng cho sức sống bền bỉ, dẻo dai và thanh thoát của loài hoa này. Tinh thần ấy được thể hiện trong thiết kế, khi hãng mô phỏng những đường nét tự nhiên và biến chúng thành ngôn ngữ thẩm mỹ dành cho người dùng thành thị hiện đại.

Phần đầu xe nổi bật với đèn LED định vị hình hạt giống , các đường gân nổi phía trước kéo dài lên cụm đèn pha. Hệ thống chiếu sáng full LED không chỉ tăng tính hiện đại mà còn cải thiện khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm.

Thân xe được tạo hình từ những đường cong bo tròn và chuyển tiếp mềm mại. Tổng thể mang hơi hướng tối giản, hiện đại nhưng vẫn giữ nét thân thiện – phong cách vốn là đặc trưng của các mẫu xe tay ga SYM gần đây.

Về sức mạnh, SYM BWT 125 sử dụng động cơ 125cc làm mát bằng chất lỏng , đạt tiêu chuẩn Euro 5+ , cho công suất tối đa 9,7 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 10,7 Nm tại 5.000 vòng/phút . Hãng trang bị hệ thống đánh lửa đa điểm EnMIS độc quyền, điều khiển bằng bộ bugi kép, giúp tối ưu thời điểm đánh lửa theo từng dải tốc độ động cơ. Nhờ đó, xe đạt được sự cân bằng giữa công suất, khả năng tản nhiệt và mức tiêu thụ nhiên liệu , mang lại cảm giác vận hành êm ái, tiết kiệm xăng hơn.

Để phù hợp với điều kiện đường phố, SYM trang bị cho BWT 125 bánh xe 16 inch và khung sườn chắc chắn , giúp xe ổn định khi vào cua hoặc vượt qua các gờ giảm tốc. Hệ thống giảm xóc cũng được tinh chỉnh nhằm tăng độ êm và giảm rung chấn khi đi qua mặt đường gồ ghề.

Không chỉ chú trọng vận hành, SYM còn thể hiện triết lý “ thiết kế chu đáo ” trong từng chi tiết nhỏ. Yên xe rộng rãi, sàn để chân phẳng, tạo tư thế ngồi thoải mái hơn cho cả người lái và người ngồi sau. Nắp bình xăng đặt phía trước giúp người dùng đổ xăng dễ dàng mà không cần mở yên. Ngăn chứa đồ trước tích hợp cổng sạc USB Type-A 3.0 cho phép sạc điện thoại trong khi di chuyển.

Cụm đồng hồ LCD hiện đại hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành, được viền vàng tạo điểm nhấn tinh tế, gợi liên tưởng đến sắc hoa kiều mạch. Cốp chứa đồ phía sau cũng được mở rộng, đủ không gian cho mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân, giúp tăng tính tiện dụng khi di chuyển hằng ngày.

SYM cho biết BWT 125 sẽ được mở bán tại châu Âu vào quý I/2026 , song mức giá cụ thể vẫn chưa được công bố. Tại Việt Nam, mẫu xe này đã xuất hiện dưới tên gọi TPBW , với giá bán từ 32,8 – 33,8 triệu đồng , hứa hẹn trở thành lựa chọn mới trong phân khúc xe tay ga đô thị – nơi Honda Vision và SH Mode đang thống trị.