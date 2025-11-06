Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý "xả kho" đời cũ: Giá xe giảm kịch sàn, SH 350i mất hơn 24 triệu

06-11-2025 - 16:19 PM | Thị trường

Thị trường xe máy Honda đầu tháng 11 đang chấn động bởi hai sự kiện diễn ra gần như cùng lúc: Honda Việt Nam (HVN) rầm rộ ra mắt phiên bản 2026, trong khi các đại lý "xả kho" phiên bản cũ với mức giá giảm sốc, rẻ chưa từng có.

Mới đây, tại sự kiện "Khai phá dấu ấn độc bản" tại TP.HCM, Honda Việt Nam đã đồng loạt giới thiệu phiên bản mới 2026 cho ba dòng xe tay ga chủ lực của mình, bao gồm SH160i/125i, Air Blade 160/125 và Lead ABS 2026.

Các phiên bản mới này chủ yếu được nâng cấp về tùy chọn màu sắc, tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và tích hợp thêm công nghệ mới.

Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý

Nhu cầu mua xe của người dân vốn không cao, nay lại càng chững lại để chờ đợi mẫu mới, buộc các đại lý phải "lao dốc" giá, bán hàng loạt mẫu "hot" như Vision, Air Blade, và cả SH với giá thực tế thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Đại lý "xả kho" dọn đường: Giá xe chạm đáy

Ngay lập tức, việc ra mắt đồng loạt các mẫu xe mới đã tạo áp lực "xả kho" cực lớn lên các đại lý. Giá xe phiên bản cũ (2025) đang trên đà giảm mạnh, đặc biệt với chính những dòng xe vừa được nâng cấp. 

Theo khảo sát tại một số đại lý, mức giá bán các dòng xe tay ga "hot" đang giảm mạnh:

- SH 350i ABS Thể thao (đời cũ) đang là mẫu xe giảm "sốc" nhất. Dù giá niêm yết 152,49 triệu đồng, giá đại lý chỉ còn 128 triệu đồng, tức thấp hơn tới 24,49 triệu đồng. 

- SH 160i (bản Tiêu chuẩn) cũng giảm nhẹ, bán ra ở mức 92 triệu đồng, thấp hơn 490.000 đồng so với niêm yết (92,49 triệu). 

- Honda Air Blade 125 có giá thực tế từ 40,5 triệu đồng, thấp hơn 1,5 triệu so với niêm yết (42,01 triệu). 

- Honda LEAD (bản Tiêu chuẩn) cũng đang được bán với giá 38 triệu, thấp hơn 1,5 triệu so với đề xuất (39,55 triệu). 

- Honda Vision (bản Tiêu chuẩn), dù không ra mắt phiên bản mới đợt này, cũng được chào bán chỉ từ 30 triệu đồng, thấp hơn 1,1 triệu đồng so với giá đề xuất (31,11 triệu). 

Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý

Các dòng xe khác:

- Honda Winner X vẫn tiếp tục "dò đáy mới". Giá xe trên thị trường chỉ dao động từ 31 – 36 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất của hãng trên 10 triệu đồng. 

- Ngược dòng thị trường, Honda Super Cub C125 vẫn "đội giá" do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, lượng xe khan hiếm, giá đại lý cao hơn đề xuất từ 7 - 10 triệu đồng.

Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý

Honda Việt Nam tung ưu đãi "khủng"

Không chỉ đại lý tự giảm giá, chính HVN cũng đang công bố các gói ưu đãi mới trong tháng 11 để kích cầu, áp dụng song song với việc ra mắt mẫu mới:

Honda Vision: Là mẫu xe có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Khách hàng có thể chọn 1 trong 3: Voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ, 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3, hoặc gói trả góp lãi suất 0%. 

Honda SH Mode: Lần đầu tiên Honda áp dụng chương trình "lên đời xe" cho SH Mode. Khách hàng đang sở hữu các mẫu xe Honda khác (trừ SH 125i/150i/160i và xe trên 300cc) sẽ được hưởng gói vay mua trả góp lãi suất 0%.

Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý

Dù thị trường đang giảm giá mạnh, mức giá niêm yết chính thức của Honda Việt Nam trong tháng 11 không có bất kỳ thay đổi nào so với tháng trước.

Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2025 (ĐVT: VNĐ)

Mẫu xePhiên bảnGiá đề xuấtGiá đại lý
Honda Wave AlphaTiêu chuẩn17.859.27318.000.000
Đặc biệt18.742.90919.000.000
Honda Future 125 FiTiêu chuẩn30.524.72730.000.000
Cao cấp31.702.90931.500.000
Honda Winner XTiêu chuẩn46.160.00031.000.000
Đặc biệt50.060.00034.000.000
Thể thao50.560.00036.000.000
Honda VisionTiêu chuẩn31.113.81830.000.000
Cao cấp32.782.90933.000.000
Đặc biệt34.157.45535.000.000
Thể thao36.415.63737.000.000
Honda LEADTiêu chuẩn39.557.45538.000.000
Cao cấp41.717.45541.000.000
Honda Air Blade125 CBS Tiêu chuẩn42.012.00040.500.000
125 CBS Đặc biệt43.190.00041.500.000
160 ABS Tiêu chuẩn56.690.00056.000.000
Honda SH ModeTiêu chuẩn57.132.00057.500.000
Cao cấp62.139.27363.000.000
Honda SH125 CBS Tiêu chuẩn73.900.00075.000.000
160i CBS Tiêu chuẩn92.490.00092.000.000
160i ABS Cao cấp100.490.000103.000.000
Honda SH 350iABS Thể thao152.490.000128.000.000
Super Cub C125Tiêu chuẩn86.292.00093.000.000

Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: “Bắt tay Geely để bán xe Trung Quốc là tự nhận cái khó về mình, nhưng đáng để thử”

Tổng giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: “Bắt tay Geely để bán xe Trung Quốc là tự nhận cái khó về mình, nhưng đáng để thử” Nổi bật

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia Nổi bật

Giá xăng giảm nhẹ sau lần tăng mạnh

Giá xăng giảm nhẹ sau lần tăng mạnh

15:36 , 06/11/2025
Campuchia, Nigeria cùng đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng: Nước ta xuất khẩu top 1 thế giới

Campuchia, Nigeria cùng đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng: Nước ta xuất khẩu top 1 thế giới

15:32 , 06/11/2025
'Mấy hôm nay mua rau đắt hơn cá thịt'

'Mấy hôm nay mua rau đắt hơn cá thịt'

13:49 , 06/11/2025
Volkswagen Experience Day – Di sản thể thao Đức thu hút 5.000 khách, ghi nhận 80 đơn hàng Golf

Volkswagen Experience Day – Di sản thể thao Đức thu hút 5.000 khách, ghi nhận 80 đơn hàng Golf

13:30 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên