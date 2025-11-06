Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý "xả kho" đời cũ: Giá xe giảm kịch sàn, SH 350i mất hơn 24 triệu

Mới đây, tại sự kiện "Khai phá dấu ấn độc bản" tại TP.HCM, Honda Việt Nam đã đồng loạt giới thiệu phiên bản mới 2026 cho ba dòng xe tay ga chủ lực của mình, bao gồm SH160i/125i, Air Blade 160/125 và Lead ABS 2026.

Các phiên bản mới này chủ yếu được nâng cấp về tùy chọn màu sắc, tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và tích hợp thêm công nghệ mới.

Nhu cầu mua xe của người dân vốn không cao, nay lại càng chững lại để chờ đợi mẫu mới, buộc các đại lý phải "lao dốc" giá, bán hàng loạt mẫu "hot" như Vision, Air Blade, và cả SH với giá thực tế thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Đại lý "xả kho" dọn đường: Giá xe chạm đáy

Ngay lập tức, việc ra mắt đồng loạt các mẫu xe mới đã tạo áp lực "xả kho" cực lớn lên các đại lý. Giá xe phiên bản cũ (2025) đang trên đà giảm mạnh, đặc biệt với chính những dòng xe vừa được nâng cấp.

Theo khảo sát tại một số đại lý, mức giá bán các dòng xe tay ga "hot" đang giảm mạnh:

- SH 350i ABS Thể thao (đời cũ) đang là mẫu xe giảm "sốc" nhất. Dù giá niêm yết 152,49 triệu đồng, giá đại lý chỉ còn 128 triệu đồng, tức thấp hơn tới 24,49 triệu đồng.

- SH 160i (bản Tiêu chuẩn) cũng giảm nhẹ, bán ra ở mức 92 triệu đồng, thấp hơn 490.000 đồng so với niêm yết (92,49 triệu).

- Honda Air Blade 125 có giá thực tế từ 40,5 triệu đồng, thấp hơn 1,5 triệu so với niêm yết (42,01 triệu).

- Honda LEAD (bản Tiêu chuẩn) cũng đang được bán với giá 38 triệu, thấp hơn 1,5 triệu so với đề xuất (39,55 triệu).

- Honda Vision (bản Tiêu chuẩn), dù không ra mắt phiên bản mới đợt này, cũng được chào bán chỉ từ 30 triệu đồng, thấp hơn 1,1 triệu đồng so với giá đề xuất (31,11 triệu).

Các dòng xe khác:

- Honda Winner X vẫn tiếp tục "dò đáy mới". Giá xe trên thị trường chỉ dao động từ 31 – 36 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất của hãng trên 10 triệu đồng.

- Ngược dòng thị trường, Honda Super Cub C125 vẫn "đội giá" do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, lượng xe khan hiếm, giá đại lý cao hơn đề xuất từ 7 - 10 triệu đồng.

Honda Việt Nam tung ưu đãi "khủng"

Không chỉ đại lý tự giảm giá, chính HVN cũng đang công bố các gói ưu đãi mới trong tháng 11 để kích cầu, áp dụng song song với việc ra mắt mẫu mới:

Honda Vision: Là mẫu xe có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Khách hàng có thể chọn 1 trong 3: Voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ, 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3, hoặc gói trả góp lãi suất 0%.

Honda SH Mode: Lần đầu tiên Honda áp dụng chương trình "lên đời xe" cho SH Mode. Khách hàng đang sở hữu các mẫu xe Honda khác (trừ SH 125i/150i/160i và xe trên 300cc) sẽ được hưởng gói vay mua trả góp lãi suất 0%.

Dù thị trường đang giảm giá mạnh, mức giá niêm yết chính thức của Honda Việt Nam trong tháng 11 không có bất kỳ thay đổi nào so với tháng trước.

Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2025 (ĐVT: VNĐ)

Mẫu xe Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Honda Wave Alpha Tiêu chuẩn 17.859.273 18.000.000 Đặc biệt 18.742.909 19.000.000 Honda Future 125 Fi Tiêu chuẩn 30.524.727 30.000.000 Cao cấp 31.702.909 31.500.000 Honda Winner X Tiêu chuẩn 46.160.000 31.000.000 Đặc biệt 50.060.000 34.000.000 Thể thao 50.560.000 36.000.000 Honda Vision Tiêu chuẩn 31.113.818 30.000.000 Cao cấp 32.782.909 33.000.000 Đặc biệt 34.157.455 35.000.000 Thể thao 36.415.637 37.000.000 Honda LEAD Tiêu chuẩn 39.557.455 38.000.000 Cao cấp 41.717.455 41.000.000 Honda Air Blade 125 CBS Tiêu chuẩn 42.012.000 40.500.000 125 CBS Đặc biệt 43.190.000 41.500.000 160 ABS Tiêu chuẩn 56.690.000 56.000.000 Honda SH Mode Tiêu chuẩn 57.132.000 57.500.000 Cao cấp 62.139.273 63.000.000 Honda SH 125 CBS Tiêu chuẩn 73.900.000 75.000.000 160i CBS Tiêu chuẩn 92.490.000 92.000.000 160i ABS Cao cấp 100.490.000 103.000.000 Honda SH 350i ABS Thể thao 152.490.000 128.000.000 Super Cub C125 Tiêu chuẩn 86.292.000 93.000.000

Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.