Động thái mới của Samsung trước khi iPhone Fold ra mắt

Một khảo sát gần đây của Samsung liên quan đến các kiểu dáng điện thoại gập đã vô tình hé lộ thiết kế của một biến thể Galaxy Z Fold8 hoàn toàn mới. Theo báo cáo từ SammyGuru, đây có thể là mẫu máy gập thứ hai mà Samsung đang phát triển, bên cạnh phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Galaxy Z Fold7, với mục tiêu cạnh tranh với chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

Những hình ảnh xuất hiện trong khảo sát cho thấy thiết bị có thiết kế khác biệt rõ rệt so với Galaxy Z Fold7. Thay vì màn hình gần vuông như các tin đồn trước đó, mẫu Galaxy Z Fold8 mới này sở hữu hình dáng giống máy tính bảng hơn khi mở ra, gợi liên tưởng đến iPad mini. Khi gập lại, thiết bị cũng không mang dáng dấp của một chiếc smartphone truyền thống như Fold7, mà có thân máy rộng và thấp hơn, tương đồng với phong cách thiết kế của Google Pixel 10 Pro Fold.

Theo nội dung khảo sát, Samsung không trực tiếp nhắc đến tên Galaxy Z Fold8, cho thấy hãng có thể mới đang trong giai đoạn thăm dò phản ứng thị trường đối với hướng thiết kế mới. Dù vậy, các hình ảnh được đưa vào khảo sát lại mang nhiều đặc điểm của dòng Galaxy Z Fold, khiến giới quan sát tin rằng đây chính là một nguyên mẫu hoặc ý tưởng thiết kế cho thế hệ Fold tiếp theo.

Trước đó, vào tháng 9, truyền thông Hàn Quốc ET News từng đưa tin Samsung có kế hoạch tung ra một mẫu Galaxy Z Fold mới với thân máy rộng hơn trong năm tới. Thiết bị này được cho là sẽ có tỷ lệ màn hình ngoài 18:9 và màn hình trong 18:18, trong khi Galaxy Z Fold7 hiện tại sử dụng màn hình ngoài 21:9 và màn hình trong 20:18. Tuy nhiên, các hình ảnh trong khảo sát lần này không hoàn toàn trùng khớp với những rò rỉ trước, đặc biệt là về màn hình trong vốn được mô tả là gần vuông.

Dù còn tồn tại sự khác biệt giữa các nguồn tin, khảo sát của Samsung cho thấy hãng đang nghiêm túc xem xét việc thay đổi thiết kế dòng Galaxy Z Fold. Mẫu Galaxy Z Fold8 bản rộng được cho là nhằm đối phó trực tiếp với chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay cùng dòng iPhone 18 Pro. Theo các tin đồn, iPhone Fold nhiều khả năng sẽ có thiết kế thấp và rộng, tương tự iPad mini, và những hình ảnh rò rỉ mới nhất của Galaxy Z Fold8 lại đang cho thấy Samsung có thể đã chuẩn bị sẵn một phương án cạnh tranh tương ứng.