Dầu Nga đón tin buồn nhất trong 5 năm

Theo Reuters, doanh thu từ dầu khí - trụ cột lớn nhất của ngân sách Liên bang Nga được dự báo sẽ sụt giảm mạnh trong tháng 12, trong bối cảnh giá dầu quốc tế đi xuống, đồng rúp tăng giá và tác động ngày càng rõ nét từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo ước tính, nguồn thu này có thể giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm.

Cụ thể, doanh thu nhà nước Nga từ dầu khí trong tháng 12 được dự báo chỉ đạt khoảng 5,15 tỷ USD, tương đương 410 tỷ rúp. Con số này giảm gần một nửa so với tháng 12/2024 và là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 – thời điểm giá dầu lao dốc mạnh do nhu cầu toàn cầu suy giảm trong đại dịch COVID-19. Lần gần nhất Nga ghi nhận mức doanh thu tương tự là khoảng 5,1 tỷ USD vào tháng 8/2020.

Xu hướng sụt giảm đã xuất hiện từ tháng trước. Trong tháng 11, doanh thu dầu khí của Nga ước tính giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá dầu thô xuất khẩu của Nga giảm mạnh, trong khi đồng rúp tăng giá làm thu hẹp giá trị quy đổi sang nội tệ. Điều này gây sức ép đáng kể lên ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh Moscow phụ thuộc lớn vào nguồn thu dầu khí để tài trợ cho chi tiêu công và các động thái tại Ukraine.

Một yếu tố quan trọng khác là diễn biến bất lợi của dầu thô Urals – loại dầu chủ lực của Nga. Trong những tuần gần đây, giá dầu Urals tiếp tục suy yếu, chịu tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các tập đoàn dầu khí lớn của Nga như Rosneft và Lukoil. Khoảng chênh lệch giá giữa dầu Urals và dầu Brent đã nới rộng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2023, làm giảm đáng kể doanh thu thực tế từ xuất khẩu dầu thô.

Cùng với giá bán giảm, khối lượng xuất khẩu dầu của Nga cũng đi xuống. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng lượng xuất khẩu dầu của Nga, bao gồm dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đã giảm khoảng 420.000 thùng/ngày trong tháng 11, xuống còn 6,9 triệu thùng/ngày. Nguyên nhân là nhiều người mua tạm thời hạn chế giao dịch để đánh giá rủi ro và tác động liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Về tình hình thương mại dầu thô với Ấn Độ - khách hàng lớn nhất của Nga, giới phân tích nhận định các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ có thể khiến Nga đánh mất vị trí nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ – danh hiệu nước này giữ suốt hai năm qua. Nếu điều này xảy ra, Saudi Arabia và các nhà xuất khẩu Trung Đông có thể nhanh chóng chiếm lại thị phần.

