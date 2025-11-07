Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt ông lớn Toyota, Honda và Suzuki cùng đổ bộ một quốc gia châu Á, đồng tình: “Đây sẽ là trung tâm sản xuất mới thay thế Trung Quốc”

07-11-2025 - 07:23 AM | Thị trường

Quốc gia này có gì hấp dẫn mà ngày càng thu hút các hãng ô tô lớn?

Loạt ông lớn Toyota, Honda và Suzuki cùng đổ bộ một quốc gia châu Á, đồng tình: “Đây sẽ là trung tâm sản xuất mới thay thế Trung Quốc”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản như Toyota, Honda và Suzuki đang đổ hàng tỷ USD đầu tư vào Ấn Độ, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của quốc gia này như một trung tâm sản xuất chiến lược khi các hãng ô tô Nhật Bản tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, và Suzuki, công ty dẫn đầu thị trường Ấn Độ với gần 40% thị phần, đã công bố các khoản đầu tư riêng trị giá khoảng 11 tỷ USD nhằm tăng cường năng lực sản xuất và xuất khẩu. Trong khi đó, Honda tuần trước cho biết sẽ chọn Ấn Độ làm cơ sở sản xuất và xuất khẩu một trong những mẫu xe điện dự kiến của hãng. Chi phí sản xuất thấp cùng nguồn nhân lực dồi dào từ lâu đã là điểm thu hút các nhà sản xuất ô tô.

Theo các chuyên gia, việc chuyển hướng từ Trung Quốc sang Ấn Độ không chỉ giúp các hãng Nhật giảm rủi ro mà còn giúp tránh cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như BYD. “Ấn Độ là một lựa chọn tốt để thay thế Trung Quốc,” Julie Boote, nhà phân tích tại Pelham Smithers Associates (London), nhận định, đồng thời nhấn mạnh biên lợi nhuận tại Trung Quốc hiện thấp hơn nhiều.

Đầu tư trực tiếp hàng năm của Nhật Bản vào lĩnh vực vận tải tại Ấn Độ đã tăng hơn 7 lần từ năm 2021 đến 2024, đạt 294 tỷ yên (khoảng 2 tỷ USD) vào năm ngoái. Trong khi đó, đầu tư vào Trung Quốc giảm 83%, xuống còn 46 tỷ yên.

Toyota hiện hợp tác với các nhà cung cấp Nhật Bản và Ấn Độ để giảm chi phí và mở rộng sản xuất linh kiện hybrid, vốn đang khan hiếm do nhu cầu tăng cao. Một giám đốc điều hành tại nhà cung cấp lớn của Toyota cho biết công ty đã bắt đầu bản địa hóa các sản phẩm, từ “thông số kỹ thuật toàn cầu” sang “thông số kỹ thuật địa phương”.

Hãng dự kiến ra mắt 15 mẫu xe mới hoặc được làm mới tại Ấn Độ trước cuối thập kỷ và mở rộng mạng lưới bán hàng nông thôn. Toyota đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần xe du lịch tại Ấn Độ, tăng từ mức 8% hiện nay. Năm ngoái, hãng thông báo sẽ đầu tư hơn 3 tỷ USD để mở rộng nhà máy hiện có ở miền Nam Ấn Độ thêm khoảng 100.000 xe/năm và xây một nhà máy mới tại bang Maharashtra. Khi hoàn tất, tổng công suất sản xuất của Toyota tại Ấn Độ sẽ vượt 1 triệu xe/năm.

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ duy trì ở mức khoảng 8% trong ba năm tài chính gần đây, một phần nhờ chính phủ Thủ tướng Narendra Modi triển khai các ưu đãi thu hút nhà sản xuất nước ngoài. Năm tài chính vừa qua, Ấn Độ sản xuất khoảng 5 triệu xe du lịch, trong đó gần 800.000 xe được xuất khẩu. Doanh số nội địa tăng 2%, xuất khẩu tăng 15%.

Các hạn chế của Ấn Độ đối với đầu tư Trung Quốc cũng tạo lợi thế cho các hãng Nhật. “Lập trường bảo hộ này là cơ hội để các hãng Nhật mở rộng đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh về chi phí,” Gaurav Vangaal, S&P Global Mobility, nhận định.

Đối với Honda, Ấn Độ vốn là thị trường trọng điểm cho mảng xe hai bánh sinh lời cao, và hãng đang đẩy mạnh mảng xe bốn bánh. Hãng sẽ biến Ấn Độ thành cơ sở sản xuất và xuất khẩu một mẫu xe điện thuộc “Zero series”, dự kiến xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường châu Á khác từ năm 2027.

Suzuki cũng đặt kế hoạch đầu tư 8 tỷ USD, nâng năng lực sản xuất tại địa phương từ 2,5 triệu lên 4 triệu xe/năm. Maruti Suzuki, liên doanh Ấn Độ của hãng, hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất Ấn Độ.

Chủ tịch Toshihiro Suzuki khẳng định: “Chúng tôi muốn phát triển Ấn Độ thành trung tâm sản xuất toàn cầu và tăng cường xuất khẩu từ đây.”

Theo ET﻿

