Khám xét một nhà kho, cảnh sát thu giữ 26.000 bao gạo nhập lậu quy mô lớn, tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Khoảng 26.000 bao gạo, trị giá ước tính 38 triệu peso (khoảng 15 tỷ đồng), bị cáo buộc là hàng nhập lậu, đã bị tịch thu trong cuộc đột kích vào một nhà kho tại Barangay San Roque, thành phố Talisay (Philippines).

Chiến dịch được triển khai theo lệnh khám xét chung, do Hội đồng Chống phá hoại kinh tế nông nghiệp (AAES) chỉ đạo với sự phối hợp của Cảnh sát biển quốc gia Philippines (PNP-MG), Bộ Nông nghiệp (DA) và Lực lượng bảo vệ bờ biển (PCG). Đây là vụ thực thi đầu tiên theo Đạo luật Chống phá hoại nông nghiệp năm 2024.

Ông Frederick D. Go, Thư ký kiêm Trợ lý đặc biệt của Tổng thống về Đầu tư và Kinh tế (SAPIEA), cho biết hoạt động này là một phần trong nỗ lực hiện thực hóa cam kết của Tổng thống Marcos Jr. về an ninh lương thực và chống gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Hành động này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Chính phủ sẽ không dung thứ cho các hành vi phá hoại kinh tế. Những tổ chức thao túng thị trường và trục lợi bất hợp pháp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,” ông Go nhấn mạnh.

Trong quá trình kiểm tra, ông Go xác nhận số gạo bị phát hiện được đưa vào nước này trái phép. Ông cho biết cuộc đột kích có ý nghĩa cảnh báo, thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý triệt để các hành vi nhập khẩu không phép.

Theo Thiếu tá Marlo Gabato, thuộc Đơn vị Hàng hải Khu vực 7 (RMU-7), cuộc điều tra bắt đầu từ giữa tháng 6 sau khi cơ quan này nhận được tin báo về hoạt động đáng ngờ tại kho của River Valley Distribution Inc. (RVDi). Đơn vị đã được cấp Thư ủy quyền (LOA) do Cảnh sát trưởng PNP, Bộ Tư pháp và Thư ký SAPIEA cùng ký, cho phép kiểm tra lô hàng.

Ban đầu, công ty RVDi được yêu cầu nộp giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của 6.000 bao gạo, nhưng hồ sơ cung cấp không đầy đủ. Sau đó, lệnh khám xét chính thức được Tòa án Thành phố Talisay phê duyệt, dẫn đến việc phát hiện tổng cộng 26.000 bao.

Với mức giá tham chiếu của Bộ Thương mại và Công nghiệp là 44,19 peso/kg, số gạo bị tịch thu có tổng giá trị khoảng 38 triệu peso. Hiện kho hàng vẫn bị niêm phong và đặt dưới sự giám sát của AAES, trong khi cuộc điều tra tiếp tục để xác định nguồn gốc, chuỗi cung ứng và các bên liên quan.

Phía RVDi, thông qua luật sư Christina Angelie Abellana, khẳng định doanh nghiệp đã “tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý” và đang xem xét biện pháp khắc phục.

Trung tá Jerick Filosofo, chỉ huy Đơn vị điều tra tội phạm CIDG-7, cho rằng vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp.

“Luật mới đã trao cho các cơ quan thực thi quyền hạn mạnh mẽ hơn để truy quét buôn lậu. Đây là thông điệp cảnh báo rõ ràng rằng thời kỳ dễ dãi đã qua,” ông nói.

Cuộc đột kích kho Talisay đánh dấu bước đi quyết liệt đầu tiên trong việc triển khai Đạo luật Chống phá hoại nông nghiệp mới, được kỳ vọng giúp tăng tính minh bạch và ổn định thị trường lương thực nội địa của Philippines.