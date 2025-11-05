Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc tạm dừng mức thuế 24%, đậu tương của Mỹ vẫn đánh mất lợi thế vào tay một ông trùm nông sản: Là nhà cung cấp lớn nhất của Việt Nam nhiều năm qua

05-11-2025 - 15:27 PM | Thị trường

Đậu tương của quốc gia này đang được ưa chuộng khắp thế giới nhờ giá rẻ, trong đó có cả Việt Nam.

Trung Quốc tạm dừng mức thuế 24%, đậu tương của Mỹ vẫn đánh mất lợi thế vào tay một ông trùm nông sản: Là nhà cung cấp lớn nhất của Việt Nam nhiều năm qua- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Reuters, Trung Quốc sẽ tạm dừng trong một năm việc áp dụng mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời vẫn duy trì mức thuế 10% từng được ban hành trước đó, dẫn thông báo của Nội các nước này ngày 5/11.

Ủy ban Thuế quan thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết, từ ngày 10/11, nước này cũng sẽ xóa bỏ mức thuế lên tới 15% đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ. Động thái này được xem là bước đi nhằm giảm bớt căng thẳng thương mại, đồng thời phản ánh phần nào kết quả từ các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa hai bên.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng tác động thực tế của việc cắt giảm thuế lần này còn hạn chế. Ngay cả sau khi điều chỉnh, người mua đậu nành Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế tổng cộng 13%, bao gồm cả thuế cơ bản 3% — khiến giá hàng Mỹ vẫn kém cạnh tranh hơn so với nguồn cung dồi dào và rẻ hơn từ Brazil.

Trước khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung diễn ra vào năm 2018, đậu nành từng là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc, với kim ngạch đạt 13,8 tỷ USD vào năm 2016. Tuy nhiên, căng thẳng thuế quan kéo dài đã khiến kim ngạch sụt giảm mạnh. Năm 2024, Trung Quốc chỉ nhập khoảng 20% lượng đậu nành từ Mỹ, giảm gần một nửa so với mức 41% của năm 2016, theo dữ liệu hải quan.

Giới đầu tư quốc tế từng tạm thời lạc quan khi Tổng thống Trump gặp ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tuần trước, qua đó xoa dịu phần nào lo ngại về việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể chấm dứt đàm phán thương mại. Trước hội nghị thượng đỉnh, tập đoàn nhà nước COFCO của Trung Quốc đã mua ba lô hàng đậu nành Mỹ nhằm tạo không khí tích cực cho cuộc gặp.

Dù vậy, các thương nhân trong ngành vẫn tỏ ra thận trọng. “Chúng tôi không kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc sẽ quay trở lại thị trường Mỹ sau thay đổi này,” một đại diện doanh nghiệp thương mại quốc tế cho biết. “Đậu nành Brazil hiện rẻ hơn, và ngay cả người mua ngoài Trung Quốc cũng đang chuyển hướng sang nguồn hàng này.”

Brazil cũng đang là nhà cung cấp đậu tương lớn nhất của Việt Nam với hơn 1 triệu tấn, trị giá hơn 483 triệu USD, tăng 22% về lượng và tăng 13% về trị giá so với 8T/2024, đồng thời giữ thị phần đến 57%. Việt Nam nhập khẩu đậu tương chủ yếu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, chiếm phần lớn sản lượng, và một phần nhỏ để làm thực phẩm cho người, sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chế biến khác.

Theo Reuters﻿

Campuchia, châu Phi đua nhau đưa vào Việt Nam một loại nông sản quan trọng: Là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới, giá ngày càng đắt đỏ

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

