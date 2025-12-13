Bạc lập kỷ lục rồi rơi tự do, chuyên gia dự báo giá sẽ chạm mức 3 chữ số vào năm 2026

Giá kim loại này đã đạt gần 64 USD/ounce vào ngày 12/12, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại rồi rơi nhanh về mức 62 USD/ounce. Mặc dù vậy tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng vọt cỡ 100%.

Nguyên nhân giá bạc tăng vọt

Có 3 yếu tố chính đang đẩy kim loại này đi lên: nguồn cung khan hiếm, nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm bất ổn, và nhu cầu sản xuất tăng mạnh khi các nhà máy cần nhiều bạc hơn để làm ra các sản phẩm công nghệ. Sự kết hợp của các yếu tố này đã khiến giá bạc tăng nhanh hơn cả vàng trong năm 2025.

Ông Paul Williams, giám đốc điều hành tại Solomon Global – công ty kinh doanh vàng và bạc, nói với CNBC rằng bạc hiện đóng 2 vai trò quan trọng. Một là nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất, hai là tài sản bảo toàn giá trị trong giai đoạn thị trường biến động.

“Vai trò kép của bạc – vừa là kim loại công nghiệp quan trọng, vừa là tài sản lưu giữ giá trị - tiếp tục thu hút cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức,” Williams nói.

“Với những người cho rằng vàng đang ngày càng khó tiếp cận nhưng vẫn muốn tham gia vào chu kỳ bùng nổ kim loại quý, bạc chính là lựa chọn thay thế hấp dẫn. Tất cả các yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của bạc vẫn đang duy trì; tuy nhiên, chúng ta nên kỳ vọng mức độ biến động sẽ tăng mạnh.”

Các công ty sử dụng bạc để sản xuất công tắc điện, tấm pin mặt trời và điện thoại di động. Kim loại này cũng được dùng trong các thiết bị cung cấp năng lượng cho hệ thống trí tuệ nhân tạo. Viện Bạc (Silver Institute) cũng công bố báo cáo hôm 10/12 để giải thích lý do nhu cầu công nghiệp đang tăng nhanh.

“Đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội của bạc ngày càng trở nên thiết yếu trong quá trình chuyển đổi công nghệ vốn định hình kinh tế toàn cầu,” tổ chức này tuyên bố.

“Do đó, nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu sẽ còn tiếp tục tăng khi nhu cầu từ các ngành công nghệ trọng yếu tăng tốc trong 5 năm tới. Các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, xe điện và hạ tầng đi kèm, trung tâm dữ liệu và AI sẽ thúc đẩy nhu cầu công nghiệp tăng cao đến năm 2030.”

Chuyên gia đặt mục tiêu 100 USD khi đợt tăng giá mới chỉ bắt đầu

Williams lần đầu tiên dự đoán giá bạc sẽ đạt 100 USD vào tháng 10 khi giá vẫn ở mức gần 50 USD. Ông cho rằng kim loại này sẽ tăng hơn gấp đôi vào cuối năm 2026.

“Khi bạc đang giao dịch trên 60 USD, tăng khoảng 25% chỉ trong 1 tháng, quỹ đạo vẫn đang đi đúng hướng", ông nói.

“Sự lệch pha giữa cung và cầu tiếp tục đẩy giá bạc đi lên, và các yếu tố nền tảng dài hạn hỗ trợ cho kim loại mệnh danh là ‘Kim loại của quỷ’ này đang ngày càng mạnh hơn. Nếu có điều chỉnh, đó cũng chỉ là tạm thời chứ không phải đảo chiều, do tính chất thắt chặt về cấu trúc của thị trường. Triển vọng bạc trong năm 2026 sẽ tươi sáng”.

Ông Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược tại quỹ BNP Paribas Fortis, cũng kỳ vọng giá bạc sẽ tiếp tục leo dốc.

“Khi tình trạng định giá thấp, thâm hụt cung kéo dài và một cuộc cách mạng công nghiệp mới gặp nhau, thị trường sẽ tạo nên ‘phép màu’,” ông Gijsels nói. “Đó là câu chuyện của bạc trong năm 2025.”

Gijsels cho rằng giá bạc có thể chạm mốc 3 chữ số (tức vượt 100 USD/ounce) trong năm 2026, dù ông cảnh báo giá có thể biến động mạnh khi một số nhà đầu tư chốt lời.

Ông cũng nhắc đến công trình nghiên cứu chung với nhà kinh tế Koen De Leus trong cuốn sách năm 2023 “The New World Economy in 5 Trends” (tạm dịch: Nền kinh tế Thế giới mới qua 5 xu hướng).

“Rõ ràng chúng ta đang trong chu kỳ tăng giá dài hạn, hoàn toàn có thể đưa bạc lên mốc 3 chữ số trong năm 2026. Đây không phải kết thúc mà là khởi đầu của một câu chuyện rất thú vị.”