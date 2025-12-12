Giá bạc nối dài đà tăng kỷ lục

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 2.390.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.464.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 63.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua. Như vậy từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng hơn 116%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 63.898.000 đồng/thỏi (mua vào) và 65.840.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:31 ngày 12/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng mạnh lên 63,9 USD một ounce.

Giá bạc tăng lên trên 61 đô la mỗi ounce, tiếp tục đà tăng kỷ lục khi thị trường tiếp nhận thông tin về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và phân tích những phát biểu của Chủ tịch Powell.

Theo chuyên gia phân tích tài chính Sagar Dua tại FxStreet, triển vọng của bạc vẫn tích cực vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất sau đợt cắt 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vừa qua.

“FED nhấn mạnh rằng các quyết định sắp tới sẽ dựa trên dữ liệu kinh tế. Dù thị trường lo rằng Fed có thể ngừng giảm lãi suất vì lạm phát vẫn cao, Chủ tịch Jerome Powell khẳng định khả năng tiếp tục cắt giảm tuy khó nhưng chưa bị loại bỏ”, ông cho biết.

Sagar Dua nhấn mạnh: "Dự báo của FED cũng cho thấy khả năng có thêm một đợt giảm lãi suất trong năm tới, điều này thường có lợi cho các tài sản như bạc".