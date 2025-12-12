Bỏ 650 triệu đồng mua được Camry nhập Mỹ: Chỉ ngang tiền lăn bánh City bản 'full', 10 túi khí, từng là ao ước của nhiều người Việt

Một chiếc Toyota Camry đời 2013, bản LE đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 650 triệu đồng. Đây là dòng Camry nhập nguyên chiếc từ Mỹ, thay vì được lắp ráp trong nước bởi TMV. Vì vậy, mẫu xe này từng là ước mơ của nhiều đại gia Việt bởi đây là dòng Camry nhập Mỹ, được "truyền tai nhau" là có chất lượng hoàn thiện tốt hơn do những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Với mức giá 650 triệu, người tiêu dùng có thể cân nhắc một chiếc Honda City RS đời mới có giá gần như tương đương sau khi ra biển số Hà Nội. Tuy nhiên, Camry thuộc phân khúc hạng D, có kích thước lớn và cabin rộng rãi hơn mẫu City vốn là phân khúc hạng B. Thứ người dùng chấp nhận đánh đổi đó là việc mua xe đã qua sử dụng.

Người bán cho biết, chiếc Toyota Camry LE 2013 này đã lăn bánh hơn 148.000km, được nhập khẩu về Việt Nam vào năm 2014 và mới trải qua duy nhất 1 đời chủ kể từ đó tới nay. Có thể thấy chủ xe đi khá giữ gìn bởi sau 13 năm sử dụng, ngoại hình của xe vẫn mang cảm quan tốt. Lớp sơn vẫn bóng bẩy, chóa đèn chưa bị ố mờ hay xuống cấp.

Toyota Camry LE sở hữu kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là: 4.865 x 1.820 x 1.470 (mm), chiều dài cơ sở là 2.775 (mm). Lưới tản nhiệt thiết kế dạng hình cánh chim được mạ chrome. Chính giữa là Logo Toyota. Cụm đèn pha sử dụng bóng thấu kính. Mâm xe đa chấu sơn tối màu nhiều khả năng là chi tiết được thay thế so với nguyên bản.

Bên trong nội thất, chiếc xe rao bán có ghế da màu be. Đáng chú ý sau gần 150.000km nhưng da ghế vẫn khá căng, ít vết nhăn hay ố bẩn. Rất có thể chủ cũ là một người chăm sóc và giữ gìn xe, hoặc ghế ngồi được bọc lại trước khi rao bán. Nội thất xe cũng khá nguyên bản khi vẫn dùng màn hình giải trí cỡ nhỏ.

Về vận hành, chiếc Toyota Camry LE này sử dụng máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên, cho ra 177 mã lực, 231 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản LE nhập Mỹ được trang bị tiêu chuẩn 10 túi khí theo xe, khá "hào phóng" nếu so với thời điểm Camry được mở bán bởi TMV ở cùng thời điểm.