Ford làm mới mẫu sedan từng đấu Camry tại Việt Nam: Đầu gần giống Territory, màn hình siêu lớn bao trọn táp-lô, máy xăng và hybrid

Ford Mondeo bản nâng cấp vừa ra mắt tại Trung Quốc. Ảnh: Carscoops

Sau một loạt các hình ảnh "nhá hàng" gây tò mò hồi đầu năm, Ford đã chính thức ra mắt Mondeo phiên bản nâng cấp tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là bản cập nhật giữa vòng đời cho Mondeo, vốn đã được giới thiệu tại Trung Quốc vào năm 2022, hứa hẹn mang đến diện mạo mới mẻ và nâng cấp công nghệ hấp dẫn.

Mondeo mới gây ấn tượng mạnh với những thay đổi thị giác tập trung vào phần đầu và đuôi xe. Cụm đèn pha phía trước được định hình lại tinh tế hơn, kết hợp với đồ họa LED hiện đại, tạo nên sự tương đồng rõ rệt với phong cách của một chiếc Mustang bốn cửa. Hơn nữa, những chi tiết này không chỉ làm tăng vẻ đẹp mà còn thể hiện một ngôn ngữ thiết kế mới đầy cá tính của Ford.

Cụm đèn trước và lưới tản nhiệt sắc sảo. Ảnh: Carscoops

Thiết kế đèn chiếu sáng mới ôm trọn lưới tản nhiệt rộng hơn, liền mạch với hốc hút gió thể thao phía dưới cản trước. Phần thân xe vẫn giữ nguyên những đường nét điêu khắc mạnh mẽ và quen thuộc, đồng thời khách hàng có thêm lựa chọn về kiểu dáng la-zăng và các màu sơn ngoại thất mới. Ở phía sau, phần đuôi xe được tái thiết kế hoàn toàn, giới thiệu đồ họa đèn hậu hiện đại hơn cùng cản sau được tinh chỉnh với các chi tiết trang trí màu đen và bộ khuếch tán cùng màu thân xe. Kích thước tổng thể của xe vẫn không thay đổi, với chiều dài 4.935mm và chiều dài cơ sở 2.945mm.

Bước vào bên trong, khoang nội thất của Mondeo facelift thoạt nhìn có vẻ giữ nguyên, với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 27 inch vẫn tự hào ngự trị trên bảng điều khiển. Tuy nhiên, một nâng cấp đáng chú ý nằm ở hệ thống phần mềm SYNC thế hệ tiếp theo, được hỗ trợ bởi chip Snapdragon 8155 mới hơn. Ford hứa hẹn một giao diện tươi mới, hoạt động mượt mà hơn và trợ lý giọng nói được cải thiện đáng kể, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi và hiện đại hơn cho người dùng.

Nội thất ấn tượng với màn hình cỡ lớn. Ảnh: Carscoops

Bên cạnh đó, khu vực điều khiển trung tâm nổi cũng đã được thiết kế lại, tích hợp 2 đế sạc không dây tiện lợi và các hốc đựng cốc mới. Các nút vật lý điều khiển nay được bố trí lại gọn gàng hơn, nằm ngay dưới các cửa gió điều hòa. Sự thay đổi này không chỉ tối ưu hóa không gian mà còn giúp người lái dễ dàng thao tác hơn, tăng cường tính tiện dụng và thẩm mỹ cho nội thất xe.

Ford Mondeo phiên bản nâng cấp tiếp tục cung cấp cả hai tùy chọn động cơ xăng và hybrid để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên, các động cơ này đã được nâng cấp đáng kể để mang lại công suất mạnh mẽ hơn. Cụ thể, động cơ xăng tăng áp 1.5L cơ bản giờ đây sản sinh 193 mã lực, trong khi phiên bản EcoBoost tăng áp 2.0L đạt 257 mã lực. Đặc biệt, tùy chọn hybrid cho tổng công suất kết hợp lên đến 284 mã lực. Tất cả các phiên bản Mondeo đều được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Trong khi các mẫu xe chạy xăng sử dụng hộp số tự động 8 cấp, thì phiên bản hybrid lại được trang bị hộp số CVT.

Mẫu Mondeo nâng cấp này được sản xuất tại Trung Quốc thông qua liên doanh Changan Ford. Mức giá chính thức của xe sẽ sớm được công bố, tạo thêm sự mong đợi cho người tiêu dùng.

Một số hình ảnh Ford Mondeo vừa ra mắt: