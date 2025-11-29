Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà sản xuất xe điện top đầu thế giới vừa ra mắt mẫu phiên bản PHEV của mẫu EV đang bán tại Việt Nam

29-11-2025 - 10:21 AM | Thị trường

BYD Atto 2 bản PHEV vừa được ra mắt tại châu Âu trước cả khi xuất hiện tại thị trường nội địa.

Nhà sản xuất xe điện top đầu thế giới vừa ra mắt mẫu phiên bản PHEV của mẫu EV đang bán tại Việt Nam- Ảnh 1.

Cụ thể, hãng xe BYD của Trung Quốc đã ra mắt mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) Atto 2 DM-i tại thị trường châu Âu. Mẫu xe này được định giá khởi điểm khoảng 36.000 USD (950 triệu đồng), chưa bao gồm ưu đãi. Xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM (Dual Mode) độc quyền của BYD.

Nhà sản xuất xe điện top đầu thế giới vừa ra mắt mẫu phiên bản PHEV của mẫu EV đang bán tại Việt Nam- Ảnh 2.

BYD Atto 2 phiên bản Hybrid cắm sạc vừa được ra mắt tại Châu Âu.

Mục tiêu của Atto 2 DM-i là mang lại trải nghiệm lái xe giống xe thuần điện, đồng thời cung cấp khả năng di chuyển đường dài nhờ sự hỗ trợ của động cơ xăng. Mẫu xe này hứa hẹn tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên đến 620 dặm, tương đương hơn 1.000 km, theo chu trình thử nghiệm WLTP.

Hệ thống truyền động của xe sử dụng động cơ xăng Xiaoyun 1.5 lít, có hiệu suất nhiệt 43,04%, kết hợp với mô-tơ điện kép tốc độ cao và pin Blade của BYD. Xe hoạt động chủ yếu như một phương tiện thuần điện trong phần lớn các trường hợp di chuyển.

BYD cung cấp hai cấu hình chính cho mẫu xe này. Phiên bản Active trang bị pin Blade dung lượng 7,8 kWh, sản sinh tổng công suất 166 mã lực (122 kW). Phiên bản này cho phép xe đi được 24 dặm (khoảng 38 km) ở chế độ thuần điện, với tổng phạm vi di chuyển khoảng 577 dặm (928 km). Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của bản Active là 9,1 giây.

Nhà sản xuất xe điện top đầu thế giới vừa ra mắt mẫu phiên bản PHEV của mẫu EV đang bán tại Việt Nam- Ảnh 3.

Nội thất của BYD.

Phiên bản Boost sở hữu bộ pin lớn hơn với dung lượng 18,0 kWh và tổng công suất 212 mã lực (156 kW). Phạm vi di chuyển thuần điện của bản Boost đạt 55 dặm (khoảng 90 km). Quãng đường thuần điện này cho phép xe thực hiện hầu hết các chuyến đi lại hàng ngày mà không cần dùng đến xăng.

Phiên bản Boost có tổng phạm vi di chuyển kết hợp đạt 620 dặm (1.000 km) và đạt khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây. Hiệu suất nhiên liệu tổng hợp của phiên bản Boost được công bố là 156 mpg theo chu trình WLTP (tương đương khoảng 1.5L/100km)

Phiên bản này cũng được trang bị pin 18 kWh, cho tổng công suất lên tới 209 mã lực, giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ 100 km/h trong 7,5 giây và tốc độ tối đa là 180 km/h. Tổng phạm vi di chuyển 1.000 km giúp xe xử lý tốt các chuyến đi xa một cách dễ dàng.

Về kích thước, Atto 2 DM-i có chiều dài 4.330 mm, rộng 1.830 mm và cao 1.675 mm, với chiều dài cơ sở 2.620 mm. Chiếc xe này cũng đi kèm các trang bị tiêu chuẩn như mâm hợp kim 17 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và tính năng Vehicle-to-Load (V2L) công suất 3,3 kW. Xe cũng được trang bị hệ thống sạc xoay chiều (AC) 6,6 kW.


