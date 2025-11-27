Một số mẫu xe Honda đang tăng giá mạnh tại Hà Nội. Tại các đại lý ủy nhiệm của Honda (HEAD), hầu hết các mẫu xe máy xăng ăn khách đều có giá đang bán chênh lệch lớn hơn giá đề xuất của hãng.

Honda Vision đội giá.

Chẳng hạn, một đại lý ủy nhiệm của Honda chào bán mẫu Vision bản thể thao phanh ABS giá 37.8 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn được bán hơn 33 triệu đồng. Trong khi, giá bán lẻ đề xuất của Honda cho mẫu xe này là từ 31 triệu đến 36 triệu đồng thấp hơn khoảng 1.8 triệu đến hơn 2 triệu đồng. Tại 1 đại lý khác ở phường Thanh Xuân, xe Honda Vision bản thể thao cũng được chào bán là 38 triệu đồng.

Dòng xe tay ga “quốc dân” Honda Lead cũng ghi nhận mức chênh tương tự. Đại lý chào giá mẫu xe này thấp nhất là 42 triệu đồng. Bản cao cấp nhất có giá lên tới hơn 46 triệu đồng. Giá bán lẻ đề xuất của Lead chỉ khoảng 39.5 triệu đến 45 triệu đồng. Như vậy, người mua phải trả thêm từ 1 triệu đến hơn 2 triệu đồng.

Xe Honda Air Blade thậm chí chênh giá lên tới cả chục triệu đồng khi bản 125cc ABS được chào giá 57.5 triệu đồng (so với giá niêm yết 47,8 triệu đồng). Các phiên bản khác như bản 160cc cao nhất có giá bán 64 triệu đồng. Air Blade 160 thấp nhất cũng ở mức 61 triệu đồng. Mức chênh lệch từ 5 triệu đến 6 triệu đồng.

Honda Air Blade 2026 mẫu xe có giá bán chênh lên tới 10 triệu đồng.

Trong khi đó, xe Honda SH Mode 125cc hiện chào bán dao động từ 59 triệu đến 67 triệu đồng cho các phiên bản. Giá bán này cao hơn giá đề xuất khoảng từ 2 triệu đến 4 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong nhóm xe xăng đang kinh doanh trên thị trường chỉ có các dòng xe của Honda đang có dấu hiệu đội giá trong khi các thương hiệu còn lại vẫn tung hàng loạt ưu đãi để thu hút khách mua.

Thực tế trong các giai đoạn cao điểm mua sắm hàng năm, việc các mẫu xe ga hot của Honda kênh giá - có khi lên đến chục triệu đồng không phải điều hiếm gặp. Đại diện hãng cũng nhiều lần khẳng định chỉ đưa ra giá tham khảo, trong khi các HEAD là thực thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, trong bối cảnh xe máy xăng gặp nhiều áp lực như hiện tại, việc các mẫu xe Honda bị thổi giá vẫn gây bất ngờ cho nhiều người.

Doanh số bán ra của các mẫu xe máy thuộc VAMM đang có dấu hiệu chững lại.

Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe máy điện. Hà Nội đã có lộ trình rõ ràng về việc hạn chế xe xăng. Thành phố dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng ở nội đô từ 1/7/2026. Đây là động thái tạo ra áp lực chuyển đổi phương tiện lớn. Người dân bắt đầu cân nhắc mua xe điện tiết kiệm thay vì xe xăng.

Các hãng xe điện cũng đang tận dụng lợi thế này. Như VinFast, họ đưa ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phí trước bạ, Miễn phí sạc hay các chương trình bốc thăm trúng thưởng khi mua xe.

Dữ liệu công bố từ VinFast cho thấy, số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý II là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2025, hãng này đã bàn giao tổng cộng 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, với mức tăng trưởng ấn tượng 447% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh số xe máy điện VinFast đang tăng mạnh.

Honda, dù đã giới thiệu xe điện, nhưng cơ bản họ vẫn tập trung vào xe xăng.



