Doanh số xe máy điện tăng chóng mặt

Được biết, 10 tháng đầu năm các hãng xe máy trong nước đã xuất xưởng gần 2,8 triệu xe máy, chưa kể nguồn hàng tồn với số lượng lên đến hàng trăm ngàn chiếc và từ nguồn nhập khẩu. Trong khi theo công bố từ các hãng, xe máy bán ra trong 10 tháng qua chỉ đạt 2,4 triệu chiếc, tức hàng tồn kho chính thức cũng đã lên con số 400.000 chiếc. Nếu cộng dồn số lượng tồn kho chưa được các hãng thông tin trên thị trường sẽ không dưới 600.000 chiếc.

Ngược lại doanh số xe máy điện tăng rất mạnh từ khi hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM có kế hoạch hạn chế xe máy xăng tại các khu vực trung tâm thành phố cũng như hướng đến chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện. Từ thông tin này đã tác động mạnh mẽ đến quyết định mua sắm xe máy xăng thay cho xe máy xăng.

Cụ thể, trong quý III vừa qua hãng xe máy điện VinFast đã bán ra hơn 120.000 chiếc (tăng73% so với quý II trước đó và tăng 536% so với cùng kỳ năm ngoái), lũy kế 3 quý đầu năm nay hãng xe này bán gần 235.000 xe (tăng 489% so với cùng kỳ năm ngoái).

Các nhà máy xe máy điện tăng công suất

Thông tin từ Yadea Việt Nam, doanh số xe điện của hãng cũng tăng mạnh gần 50% nhờ hãng xe này đã có nhà máy tại Việt Nam nên có được mức giá bán ra khá cạnh tranh. Các hãng xe máy nội địa như Dat Bike, Selex với doanh số tăng đến vài trăm phần trăm. Chẳng hạn hãng xe Yadea hồi tháng 8 vừa qua cũng đã công bố xuất xưởng 400.000 xe máy điện, xe đạp sau 6 năm hoạt động tại Việt Nam. Còn các hãng xe máy điện Selex, Dat Bike, xác nhận trong ba tháng qua doanh số tăng gấp 4, gấp 5 lần so với trước.

Các hãng xe máy điện hiện nay đang có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe điện như giảm giá bán từ 1 – 3 triệu đồng, tùy mẫu xe, tặng lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, đổi xe máy xăng lấy xe máy điện được trợ giá. Nhờ đó thu hút nhiều người chọn mua xe máy điện thay cho xe máy xăng.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xe máy Hà Thành (TPHCM), cho biết thị trường xe máy đã thay đổi nhanh chóng, trước đây xe gắn máy được khách ưu tiên chọn, nay phần lớn khách chọn mua là xe máy điện. Xe máy điện hiện nay có mức giá tốt, phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng, trong đó có nhiều mẫu xe có mức giá 20 triệu đồng rẻ hơn xe máy số, thậm chí có mẫu xe máy điện chỉ 12 - 13 triệu đồng.