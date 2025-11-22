Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua

22-11-2025 - 20:08 PM | Thị trường

Mẫu hatchback cỡ nhỏ Mazda2 đang kiên cường bước sang năm thứ 12, thách thức mọi dự đoán về khả năng ngừng sản xuất.

Mazda2 là một trong những mẫu xe hatchback cỡ nhỏ lâu đời nhất trên thị trường, với thế hệ hiện tại đã ra mắt hơn một thập kỷ. Giờ đây, bất chấp những đồn đoán về việc ngừng sản xuất, Mazda đã xác nhận một loạt bản cập nhật mới cho thị trường Nhật Bản, kéo dài tuổi thọ của mẫu xe này hơn nữa.

Mazda2 thế hệ thứ ba ra mắt lần đầu vào tháng 7/2014, lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu concept Hazumi được giới thiệu vào tháng 3 năm đó. Kể từ đó, mẫu xe này đã được nâng cấp nhẹ nhàng vào năm 2019 và 2023, cùng với những cải tiến nhỏ hơn đều đặn hàng năm.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 1.

Mazda2 tiếp tục được làm mới nhẹ nhàng bất chấp khả năng khai tử khá cao. Ảnh: Mazda

Ở phiên bản mới, Mazda2 được hưởng lợi từ những thay đổi nhỏ về trang bị tiêu chuẩn. Cụ thể hơn, phiên bản tiêu chuẩn 15C II được trang bị gói Utility Package, bao gồm hàng ghế sau chia tỷ lệ 60/40 và cửa sổ sau màu tối.

Phiên bản 15 BD i Selection II được trang bị gói Mazda Connect Package (với màn hình thông tin giải trí 8,8 inch), Gói 360° Safety Package (camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước, gương chiếu hậu tự động chống chói) và bộ dò kênh truyền hình kỹ thuật số. Cuối cùng, phiên bản 15 Sport II được trang bị tiêu chuẩn ghế ngồi và vô lăng sưởi ấm.

Điểm nổi bật của dòng xe này vẫn là phiên bản 15MB được dựa trên xe đua, không thay đổi trong bản cập nhật này. Phiên bản này vẫn giữ nguyên thông số kỹ thuật tối giản, động cơ mạnh hơn một chút và hộp số sàn sáu cấp, tất cả đều hướng đến những người lái xe coi đây là nền tảng hoàn hảo cho một chiếc "chạy track" cuối tuần.

Mazda cũng tiếp tục cung cấp phiên bản có ghế hành khách dạng xoay, được thiết kế để giúp những người có khả năng di chuyển hạn chế có thể ra vào dễ dàng hơn.

Ngoài ra còn có nhiều phụ kiện và chủ đề đa dạng, bao gồm các gói Rookie Drive, Clap Pop và Sci-Fi đầy màu sắc. Những người mua ưa chuộng phong cách thể thao hơn có thể lựa chọn bộ bodykit AutoExe, bao gồm bộ chia gió trước, cánh gió sau, bộ khuếch tán gió, khe hút gió cản trước, lò xo hạ thấp và đầu ống xả mạ chrome.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 2.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 3.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 4.

Có nhiều tùy chọn gói trang trí cho khách hàng chọn lựa. Ảnh: Mazda

Về mặt cơ khí, không có gì thay đổi. Sức mạnh vẫn đến từ động cơ xăng Skyactiv-G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 109 mã lực hoặc 114 mã lực ở phiên bản 15MB. Hệ dẫn động được truyền đến cầu trước hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số tự động sáu cấp, tùy thuộc vào cấu hình.

Mazda2 2026 hiện đã mở đơn đặt hàng trước tại Nhật Bản và sẽ bắt đầu bán ra vào đầu tháng 12. Giá khởi điểm từ 1.720.400 Yên (khoảng 290 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn 15C II với hệ dẫn động cầu trước, và tăng lên 2.501.400 Yên (hơn 421 triệu đồng) cho phiên bản Sport+ cao cấp nhất với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 5.

Mazda2 với gói AutoExe tùy chọn. Ảnh: Mazda

Đầu năm nay, Mazda đã ngừng sản xuất Mazda2 tại Anh. Tuy nhiên, Mazda2 Hybrid, về cơ bản là phiên bản Toyota Yaris Hybrid được đổi tên và ra mắt vào năm 2021, vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng châu Âu và Anh, giúp thương hiệu này tồn tại tại các thị trường này.

Một số hình ảnh khác của Mazda2 2026 ra mắt Nhật Bản:

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 6.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 7.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 8.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 9.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 10.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 11.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 12.

Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua- Ảnh 13.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3

Theo Thanh Linh

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Mazda

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sầu riêng, Lào sắp trở thành đối thủ của một loại trái cây Việt Nam tại Trung Quốc, nước ta đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu

Sau sầu riêng, Lào sắp trở thành đối thủ của một loại trái cây Việt Nam tại Trung Quốc, nước ta đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu Nổi bật

Đào sân sau để xây bể bơi, người đàn ông bất ngờ phát hiện 5 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng, có đầy đủ số series truy xuất nguồn gốc

Đào sân sau để xây bể bơi, người đàn ông bất ngờ phát hiện 5 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng, có đầy đủ số series truy xuất nguồn gốc Nổi bật

Giá heo hơi hôm nay, 22-11: Bật tăng ở hầu hết các vùng miền

Giá heo hơi hôm nay, 22-11: Bật tăng ở hầu hết các vùng miền

19:07 , 22/11/2025
Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3

17:06 , 22/11/2025
iPhone 17 Pro có phiên bản đặc biệt siêu giới hạn?

iPhone 17 Pro có phiên bản đặc biệt siêu giới hạn?

15:50 , 22/11/2025
Chơi siêu xe lãi khủng là có thật: Chiếc Lamborghini cũ được bán lại với giá quy đổi 445 tỷ đồng, gấp 4 lần giá mua

Chơi siêu xe lãi khủng là có thật: Chiếc Lamborghini cũ được bán lại với giá quy đổi 445 tỷ đồng, gấp 4 lần giá mua

15:26 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên