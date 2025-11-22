Mazda2 2026 ra mắt: Màn hình lớn, camera 360, có cả bản độ như xe đua

Mazda2 là một trong những mẫu xe hatchback cỡ nhỏ lâu đời nhất trên thị trường, với thế hệ hiện tại đã ra mắt hơn một thập kỷ. Giờ đây, bất chấp những đồn đoán về việc ngừng sản xuất, Mazda đã xác nhận một loạt bản cập nhật mới cho thị trường Nhật Bản, kéo dài tuổi thọ của mẫu xe này hơn nữa.

Mazda2 thế hệ thứ ba ra mắt lần đầu vào tháng 7/2014, lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu concept Hazumi được giới thiệu vào tháng 3 năm đó. Kể từ đó, mẫu xe này đã được nâng cấp nhẹ nhàng vào năm 2019 và 2023, cùng với những cải tiến nhỏ hơn đều đặn hàng năm.

Mazda2 tiếp tục được làm mới nhẹ nhàng bất chấp khả năng khai tử khá cao. Ảnh: Mazda

Ở phiên bản mới, Mazda2 được hưởng lợi từ những thay đổi nhỏ về trang bị tiêu chuẩn. Cụ thể hơn, phiên bản tiêu chuẩn 15C II được trang bị gói Utility Package, bao gồm hàng ghế sau chia tỷ lệ 60/40 và cửa sổ sau màu tối.

Phiên bản 15 BD i Selection II được trang bị gói Mazda Connect Package (với màn hình thông tin giải trí 8,8 inch), Gói 360° Safety Package (camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước, gương chiếu hậu tự động chống chói) và bộ dò kênh truyền hình kỹ thuật số. Cuối cùng, phiên bản 15 Sport II được trang bị tiêu chuẩn ghế ngồi và vô lăng sưởi ấm.

Điểm nổi bật của dòng xe này vẫn là phiên bản 15MB được dựa trên xe đua, không thay đổi trong bản cập nhật này. Phiên bản này vẫn giữ nguyên thông số kỹ thuật tối giản, động cơ mạnh hơn một chút và hộp số sàn sáu cấp, tất cả đều hướng đến những người lái xe coi đây là nền tảng hoàn hảo cho một chiếc "chạy track" cuối tuần.

Mazda cũng tiếp tục cung cấp phiên bản có ghế hành khách dạng xoay, được thiết kế để giúp những người có khả năng di chuyển hạn chế có thể ra vào dễ dàng hơn.

Ngoài ra còn có nhiều phụ kiện và chủ đề đa dạng, bao gồm các gói Rookie Drive, Clap Pop và Sci-Fi đầy màu sắc. Những người mua ưa chuộng phong cách thể thao hơn có thể lựa chọn bộ bodykit AutoExe, bao gồm bộ chia gió trước, cánh gió sau, bộ khuếch tán gió, khe hút gió cản trước, lò xo hạ thấp và đầu ống xả mạ chrome.

Có nhiều tùy chọn gói trang trí cho khách hàng chọn lựa. Ảnh: Mazda

Về mặt cơ khí, không có gì thay đổi. Sức mạnh vẫn đến từ động cơ xăng Skyactiv-G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 109 mã lực hoặc 114 mã lực ở phiên bản 15MB. Hệ dẫn động được truyền đến cầu trước hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số tự động sáu cấp, tùy thuộc vào cấu hình.

Mazda2 2026 hiện đã mở đơn đặt hàng trước tại Nhật Bản và sẽ bắt đầu bán ra vào đầu tháng 12. Giá khởi điểm từ 1.720.400 Yên (khoảng 290 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn 15C II với hệ dẫn động cầu trước, và tăng lên 2.501.400 Yên (hơn 421 triệu đồng) cho phiên bản Sport+ cao cấp nhất với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Mazda2 với gói AutoExe tùy chọn. Ảnh: Mazda

Đầu năm nay, Mazda đã ngừng sản xuất Mazda2 tại Anh. Tuy nhiên, Mazda2 Hybrid, về cơ bản là phiên bản Toyota Yaris Hybrid được đổi tên và ra mắt vào năm 2021, vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng châu Âu và Anh, giúp thương hiệu này tồn tại tại các thị trường này.

Một số hình ảnh khác của Mazda2 2026 ra mắt Nhật Bản: