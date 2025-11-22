Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3

22-11-2025 - 17:06 PM | Thị trường

Bản facelift của Toyota Corolla không ra mắt rầm rộ như tên tuổi của mẫu xe này. Điểm nhấn của xe nằm ở những đường nét thiết kế trau chuốt lại hiện đại hơn hẳn.

Tại một góc khá yên tĩnh trong gian hàng của FAW Toyota tại Auto Guangzhou là mẫu Toyota Corolla sedan đời thứ 12 bản facelift. Sự xuất hiện lặng lẽ của mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại này lại trái ngược với những thay đổi đáng kể mà Toyota đã thực hiện nhằm giúp Corolla giữ sức hút khi các đối thủ cũng đang có những bước tiến công nghệ mạnh mẽ.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 1.

Toyota Corolla 2026 được giới thiệu tại Trung Quốc. Ảnh: Headlightmag

Như đã lộ diện trước đó, Corolla được làm mới toàn bộ phần đầu xe, lấy cảm hứng từ Prius và Camry thế hệ mới. Xe sử dụng ngôn ngữ “hammerhead” - dấu ấn thiết kế mới của Toyota - kết hợp cụm đèn chiếu sáng hình chữ C. Phía dưới là các góc cản trước tạo hình chữ L tích hợp đèn sương mù, nối liền với khe hút gió trung tâm được làm mảnh hơn.

Bộ mâm hợp kim kiểu đa chấu cũng là thiết kế mới, có nét tương đồng rõ rệt với mâm xe của Lexus ES đời 2015, bao gồm cả kích thước 17 inch. Ở phía sau, dải đèn LED đỏ chạy ngang được thêm vào để kết nối cụm đèn hậu kiểu chữ L ngược đã được làm tối màu trông thể thao hơn.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 2.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 3.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 4.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 5.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 6.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 7.

Thay đổi lớn nhất nằm ở mặt trước của xe. Ảnh: Headlightmag

Những thay đổi lớn hơn nằm bên trong cabin. Khoang lái được làm mới hoàn toàn với bảng táp-lô và ốp cửa mang thiết kế hiện đại, sử dụng khe gió điều hòa chạy ngang toàn chiều rộng. Bên dưới là hàng khe gió thứ hai cùng cụm điều khiển trung tâm rộng hơn, tích hợp hai vị trí đặt điện thoại.

Corolla vẫn dùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, nhưng màn hình trung tâm nay là loại đặt nổi kích thước lớn bất ngờ đối với Toyota: 12,9 inch, vận hành bằng chip Qualcomm Snapdragon 8155. Toyota đã loại bỏ các nút điều hòa vật lý, thay bằng điều khiển cảm ứng trong màn hình - một quyết định dễ gây tranh cãi.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 8.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 9.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 10.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 11.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 12.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 13.

Nội thất xe hiện đại hơn với màn hình lớn. Ảnh: Headlightmag

Dưới nắp ca-pô, Corolla facelift cho thị trường Trung Quốc đã được thay thế bằng động cơ hút khí tự nhiên 2.0L M20E-FTS công suất 171 mã lực, đi kèm hộp số CVT. Ngoài ra, xe còn có bản hybrid sử dụng động cơ Atkinson 1.8L công suất 98 mã lực kết hợp hai mô-tơ điện và pin NMC mới. Toyota cho biết phiên bản này đạt mức tiêu hao nhiên liệu 4,13 lít/100 km và phạm vi hoạt động lên tới 1.041 km.

Tại Việt Nam, Corolla Altis (tên gọi khác của Corolla) hiện có doanh số khá thấp khi chỉ đạt 29 xe trong tháng 10/2025, thua xa các đối thủ cùng phân khúc như Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic. Trong bối cảnh thị phần liên tục thu hẹp, sự xuất hiện của Corolla 2026 với thiết kế và công nghệ được nâng cấp mạnh, nếu được đưa về Việt Nam, có thể trở thành cơ hội để mẫu xe này cải thiện doanh số và lấy lại sức hút trong phân khúc.

Một số hình ảnh khác của Toyota Corolla 2026 tại Trung Quốc:

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 14.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 15.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 16.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 17.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 18.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 19.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 20.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 21.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 22.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 23.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 24.

Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3- Ảnh 25.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Toyota

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sầu riêng, Lào sắp trở thành đối thủ của một loại trái cây Việt Nam tại Trung Quốc, nước ta đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu

Sau sầu riêng, Lào sắp trở thành đối thủ của một loại trái cây Việt Nam tại Trung Quốc, nước ta đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu Nổi bật

Đào sân sau để xây bể bơi, người đàn ông bất ngờ phát hiện 5 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng, có đầy đủ số series truy xuất nguồn gốc

Đào sân sau để xây bể bơi, người đàn ông bất ngờ phát hiện 5 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng, có đầy đủ số series truy xuất nguồn gốc Nổi bật

iPhone 17 Pro có phiên bản đặc biệt siêu giới hạn?

iPhone 17 Pro có phiên bản đặc biệt siêu giới hạn?

15:50 , 22/11/2025
Chơi siêu xe lãi khủng là có thật: Chiếc Lamborghini cũ được bán lại với giá quy đổi 445 tỷ đồng, gấp 4 lần giá mua

Chơi siêu xe lãi khủng là có thật: Chiếc Lamborghini cũ được bán lại với giá quy đổi 445 tỷ đồng, gấp 4 lần giá mua

15:26 , 22/11/2025
Chợ trống kệ, người dân Gia Lai phải “săn” từng bó rau nhỏ

Chợ trống kệ, người dân Gia Lai phải “săn” từng bó rau nhỏ

14:19 , 22/11/2025
Ảnh thực tế Toyota Veloz hybrid giá quy đổi từ 472 triệu đồng vừa ra mắt: Động cơ 1.5L, có tính năng chạy điện, đáp trả Xpander hybrid

Ảnh thực tế Toyota Veloz hybrid giá quy đổi từ 472 triệu đồng vừa ra mắt: Động cơ 1.5L, có tính năng chạy điện, đáp trả Xpander hybrid

11:06 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên