Đào sân sau để xây bể bơi, người đàn ông bất ngờ phát hiện 5 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng, có đầy đủ số series truy xuất nguồn gốc

Ảnh minh họa

Một cuộc cải tạo nhà đơn giản ở Pháp đã biến thành một phát hiện bất ngờ: một người đàn ông ở Neuville-sur-Saône, một thị trấn yên tĩnh ở miền đông nước Pháp, đã tìm thấy kho vàng trị giá gần 800.000 USD, tương đương hơn 20,8 tỷ đồng ngay trong sân sau nhà mình.

Theo báo cáo của CBS News, vào đầu năm nay, trong lúc đào đất để xây hồ bơi, cư dân này đã phát hiện năm thỏi vàng cùng một số đồng tiền vàng được niêm phong trong các túi ni lông. Ngay lập tức, ông đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Các quan chức xác nhận rằng số vàng, trị giá khoảng 800.000 USD, không có giá trị khảo cổ và do đó thuộc quyền sở hữu của người phát hiện theo luật dân sự Pháp. Nguồn gốc của kho báu vẫn là một bí ẩn, bởi chủ nhà trước đã qua đời nhiều năm trước mà không để lại hồ sơ nào về tài sản ẩn giấu.

Cuộc điều tra của cảnh sát Pháp cho thấy số vàng này được mua hợp pháp và tinh luyện tại một nhà máy địa phương cách đây 15–20 năm. Mỗi thỏi vàng đều có số series có thể truy xuất nguồn gốc, xác nhận không bị đánh cắp. Theo luật dân sự Pháp thế kỷ 19, kho báu tình cờ được phát hiện trên đất của một người sẽ hoàn toàn thuộc về người tìm thấy, miễn là không có ai khác nhận quyền sở hữu.

Phát hiện này khiến người may mắn không chỉ có một hồ bơi mới, mà còn sở hữu một kho báu cá nhân. Tuy nhiên, nếu tình huống tương tự xảy ra ở Ấn Độ, kết quả có thể khác. Theo Đạo luật Kho báu của Ấn Độ (1878), những phát hiện như vậy phải được báo cáo cho chính quyền, và quyền sở hữu thường thuộc về nhà nước, trừ khi quyền sở hữu được xác lập rõ ràng.

Trên thế giới, nhiều câu chuyện về kho báu tình cờ cũng đã gây chú ý. Năm 2024, một cặp vợ chồng ở California phát hiện đồng tiền trị giá 10 triệu USD (88 crore rupee) trên mảnh đất của họ. Một cư dân Đức từng tìm thấy thỏi vàng trị giá 150.000 USD (13 lakh rupee) trong căn hộ của mình, trong khi tại Anh, một cặp vợ chồng khi cải tạo nhà bếp vào năm 2022 đã tìm thấy 260 đồng tiền vàng, sau đó bán được gần 1 triệu USD (88 lakh rupee).

Những câu chuyện này minh chứng rằng đôi khi, kho báu thực sự có thể ẩn giấu ngay trong sân sau nhà bạn, nhưng việc sở hữu chúng phụ thuộc vào luật pháp từng quốc gia.