iPhone 17 Pro có phiên bản đặc biệt siêu giới hạn?

Mới đây, giới yêu công nghệ toàn cầu vừa trải qua một phen xôn xao khi tài khoản Instagram "eyopkr" bất ngờ đăng tải đoạn video quay lại một biển quảng cáo ngoài trời vô cùng lạ mắt. Trong video, hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro xuất hiện không đơn thuần như các quảng cáo thương mại thông thường mà được trang trí bằng dòng chữ "Übermensch" - tên album mới nhất của G-Dragon. Đặc biệt hơn, những nhãn dán hình hoa cúc khuyết cánh, biểu tượng trứ danh từ thương hiệu thời trang PEACEMINUSONE của nam nghệ sĩ, được dán tràn ngập màn hình thiết bị trong hình ảnh quảng cáo này.

Hình ảnh một biển quảng cáo iPhone 17 Pro với hoa cúc khuyết cánh - biểu tượng đặc trưng của G-Dragon

Đoạn video được cho là quay tại một địa điểm tại Hàn Quốc. Hiện tại, cả Apple lẫn phía đại diện G-Dragon đều chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Dù vậy, thông tin này vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người hâm mộ ngay lập tức đặt ra giả thuyết về một phiên bản iPhone 17 "G-Dragon" giới hạn (Limited Edition). Với sức ảnh hưởng khủng khiếp của G-Dragon trong làng thời trang và nghệ thuật, một chiếc iPhone mang dấu ấn thiết kế của anh chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt toàn cầu, biến thiết bị công nghệ trở thành một món phụ kiện thời trang xa xỉ được săn đón.

Một biển quảng cáo khác được chụp tại Công viên Yeouido (Seoul, Hàn Quốc)

Cơ sở cho sự hợp tác "động trời" này hoàn toàn có căn cứ khi mối quan hệ giữa Apple và thủ lĩnh Big Bang đã được vun đắp từ trước thông qua các hoạt động trên Apple Music. Điển hình là khi album phòng thu thứ 3 mang tên Übermensch ra mắt đầu năm 2025, Apple đã tung ra chương trình ưu đãi độc quyền với thẻ ảnh "Apple Music POB" dành cho người hâm mộ đặt mua qua hệ thống đối tác. Những tấm thẻ sưu tầm giới hạn này đã nhanh chóng trở thành vật phẩm được săn lùng gắt gao, chứng minh sức hút cộng hưởng mạnh mẽ giữa hai thương hiệu lớn.

G-Dragon được cho là một iFan chính hiệu và nhiều lần xuất hiện với chiếc iPhone trên tay

Hơn nữa, Apple cũng đang cho thấy tham vọng lấn sân sâu hơn vào lĩnh vực thời trang cao cấp. Minh chứng rõ nét nhất là cái bắt tay gần đây với nhà mốt danh tiếng Nhật Bản Issey Miyake để ra mắt túi đựng iPhone Pocket. Dù mức giá lên đến 230 USD gây nhiều tranh cãi, sản phẩm này vẫn "cháy hàng" trên kệ Apple Store trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy Táo Khuyết không ngần ngại thử nghiệm những sự kết hợp táo bạo để nâng tầm giá trị thương hiệu.

Sự xuất hiện của biển quảng cáo iPhone 17 Pro gắn liền với nhận diện thương hiệu của G-Dragon đang mở ra kỳ vọng lớn về một bước chuyển mình trong quan hệ đối tác. Người hâm mộ đang nín thở chờ đợi xem liệu sự kết hợp này có thực sự bước từ mảng dịch vụ số sang phần cứng hay không. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những màn hợp tác đình đám nhất thập kỷ giữa công nghệ và văn hóa đại chúng.