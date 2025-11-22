Ảnh thực tế Toyota Veloz hybrid giá quy đổi từ 472 triệu đồng vừa ra mắt: Động cơ 1.5L, có tính năng chạy điện, đáp trả Xpander hybrid

Toyota chính thức ra mắt Veloz hybrid tại Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 (Indonesia). Tại Việt Nam, mẫu xe này có tên Veloz Cross và được nhập từ Indonesia. Do đó, không loại trừ khả năng Veloz Cross hybrid cũng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong thời gian tới. Xe sẽ được sản xuất từ tháng 1/2026.

Lần đầu tiên mẫu xe Toyota Veloz có động cơ hybrid. Ảnh: T/H

Trong giai đoạn cho khách đặt sớm, mẫu xe được chào bán từ 299 triệu Rupiah, tương đương khoảng 472 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Các phiên bản còn lại gồm Q giá 335 triệu Rupiah (khoảng 529 triệu đồng), Q Modellista 350 triệu Rupiah (khoảng 553 triệu đồng) và Q TSS Modellista 390 triệu Rupiah (khoảng 617 triệu đồng).

Nhờ mức giá này, Veloz hybrid trở thành mẫu xe hybrid rẻ nhất của Toyota tại Indonesia, thấp hơn cả Yaris Cross hybrid.

Toyota Veloz hybrid được mở đặt hàng tại Indonesia với giá quy đổi từ 472 triệu đồng. Ảnh: T/H

Theo ông Henry Tanoto, Phó Chủ tịch PT Toyota Astra Motor, công nghệ điện hóa đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong sử dụng thực tế và Toyota muốn mở rộng khả năng tiếp cận dòng xe hybrid tới nhiều khách hàng hơn. Toyota kỳ vọng Veloz hybrid sẽ lặp lại thành công của Innova hybrid (còn gọi là Innova Cross hybrid tại Việt Nam).

Về thiết kế, Veloz Hybrid giữ nguyên phong cách của phiên bản động cơ xăng, ngoại trừ logo HEV gắn phía sau. Bản Modellista được trang bị bộ body-kit thể thao gồm ốp vòm bánh, nẹp sườn màu đen, ngoại thất hai tông màu và bộ mâm đen kim loại.

Thiết kế Veloz hybrid không khác bản xăng, trừ logo mới. Ảnh: T/H

Điểm khác biệt quan trọng nhất nằm dưới nắp capo, nơi Toyota trang bị động cơ 1.5L mã 2NR-VEX kết hợp mô-tơ điện và pin hybrid theo cơ chế Series–Parallel Hybrid, tương tự cấu hình trên Yaris Cross hybrid và Vios hybrid. Cấu hình này tạo ra công suất động cơ xăng 91 mã lực và 121 Nm, mô-tơ điện 80 mã lực và 141 Nm, cho công suất tổng hợp 111 mã lực truyền qua hộp số E-CVT.

Xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong điều kiện tải nhẹ hoặc đường bằng phẳng, trong khi quá trình chuyển đổi giữa động cơ xăng và mô-tơ điện được tinh chỉnh gần như không thể cảm nhận. Bộ pin 0,7 kWh được sạc qua phanh tái tạo, giai đoạn giảm tốc hoặc khi động cơ vận hành như máy phát, đảm bảo duy trì nguồn năng lượng ổn định.

Động cơ hybrid là điểm mới trên Veloz. Ảnh: T/H

Phiên bản cao cấp nhất Q TSS Modellista tích hợp gói Toyota Safety Sense với các tính năng an toàn chủ động như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và kiểm soát nhầm chân ga.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chưa có phiên bản hybrid. Trong khi đó, danh mục xe điện hóa của Toyota Việt Nam liên tục mở rộng với Corolla Cross hybrid, Camry hybrid, Corolla Altis hybrid hay Yaris Cross hybrid. Việc Veloz hybrid trình làng tại Indonesia vì vậy được xem như tín hiệu tích cực, mở ra khả năng mẫu xe này sẽ sớm được cân nhắc cho thị trường Việt Nam.

Veloz Cross hybrid có khả năng về Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: T/H

Ở nhóm đối thủ, Mitsubishi Xpander cũng đã có phiên bản hybrid ra mắt tại Thái Lan và Indonesia, nhưng chưa phân phối trong nước. Nếu Toyota sớm giới thiệu Veloz Cross hybrid tại Việt Nam, mẫu MPV này nhiều khả năng sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh quan trọng, tạo áp lực lên Xpander và rút ngắn khoảng cách doanh số trong phân khúc.