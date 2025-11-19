Nhiều mẫu xe năng lượng mới sẽ được Omoda & Jaecoo giới thiệu tại Việt Nam

Kế hoạch ra mắt 16 sản phẩm trong năm 2026 của hãng xe Trung Quốc Omoda & Jaecoo xuất phát dựa trên nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam, trải dài trên các phân khúc từ SUV đô thị thời trang, SUV gia đình, SUV off-road cho đến SUV điện hóa – mang lại lựa chọn phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Theo tiết lộ của hãng, các mẫu xe nổi bật dự kiến ra mắt bao gồm, dòng Omoda như: Omoda C5, Omoda C7, O4 hướng tới người trẻ yêu công nghệ. Dòng Jaecoo bao gồm Jaecoo J5, Jaecoo J6, Jaecoo J7, Jaecoo J8 dành cho nhóm khách hàng ưa thích sự mạnh mẽ, sang trọng và phong cách sống khám phá.

Jaecoo J8 được trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS).

Bên cạnh đó là loạt mẫu Plug-in hybrid được trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS) và các mẫu xe thuần điện (BEV) nằm trong chiến lược xanh hóa giao thông tại Việt Nam.

Đây là động thái đánh dấu tốc độ phát triển mạnh của Omoda & Jaecoo tại thị trường ô tô Việt Nam sau một năm gia nhập. Ngoài nó còn thể hiện việc hãng xe này đang rất nghiêm túc với những kế hoạch dài hơi tại Việt Nam.

Một số mẫu xe sẽ được hãng đưa về Việt Nam.

Điểm nhấn trong chiến lược phát triển năm 2026 của Omoda & Jaecoo là việc hãng xe Trung Quốc đưa công nghệ hybrid tân tiến vào danh mục sản phẩm.

Công nghệ đó là Super Hybrid 3 DHT, được Tập đoàn Chery – công ty mẹ đứng sau Omoda & Jaecoo giới thiệu vào ngày 20/4/2021.

Với hai mô-tơ điện và ba bộ ly hợp, công nghệ này cho phép người lái linh hoạt chuyển đổi giữa 9 chế độ vận hành khác nhau. Động cơ đốt trong có thể bắt đầu tham gia vào quá trình dẫn động từ ngưỡng tốc độ 20km/h và phối hợp đồng thời với hai mô-tơ điện ở cấp số 3.

Công nghệ này mang lại hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giúp tiết kiệm hơn 50% so với xe chạy xăng truyền thống. Minh chứng là vòng tua máy chỉ đạt 2.290 vòng/phút khi di chuyển ổn định ở vận tốc 120 km. Hệ thống này sẽ được tích hợp trên mẫu xe Jaecoo J8 SHS, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Song hành với chiến lược tung ra dải sản phẩm mới với số lượng chưa từng có, Omoda & Jaecoo đã tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào mạng lưới phân phối. Sau một năm kể từ khi chính thức có mặt, hãng xe đã xây dựng được hệ thống gồm 39 đại lý và điểm bán hàng trên toàn quốc.

Ảnh minh họa nhà máy của Omoda & Jaecoo Việt Nam

Vào cuối tháng 10/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên. Nhà máy này dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2026.



