Để mà nói về cơ sở hạ tầng cho xe điện, Việt Nam đang nằm trong top đầu thế giới ở một điểm!

Đến cuối năm 2023, VinFast đã phủ trạm sạc tại 34 tỉnh thành và hiện diện trên 125 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Chỉ trong một năm, hạ tầng sạc của hãng tăng trưởng gần 75 phần trăm so với 2022: số cổng sạc lên tới 150.000 và đang thí điểm cả nghìn trạm đổi pin.

Những con số ấn tượng đã giúp VinFast vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á, vượt qua cả Thái Lan và Singapore. Đây là một tín hiệu cho thấy Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn đang bứt tốc trong cuộc đua xe điện.

Nhưng không chỉ dẫn đầu khu vực, Việt Nam thuộc top đầu những quốc gia trên thế giới chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng để chào đón xe điện. Inforgraphic dưới đây mang tới cho người xem bức tranh toàn cảnh, giàu năng lượng bứt phá của xu hướng di chuyển xanh tại Việt Nam. Khi nhu cầu chuyển sang phương tiện sạch tăng mạnh, mạng lưới hạ tầng sạc đang phát triển với tốc độ ấn tượng, tạo cảm giác yên tâm và khiến việc sở hữu xe điện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Infographic sẽ truyền tải trọn vẹn những lợi thế này, nhấn mạnh rằng người tiêu dùng hoàn toàn có thể tự tin chuyển sang xe điện ngay hôm nay. Hạ tầng đã sẵn sàng, tương lai đã ở rất gần và đây chính là thời điểm để mỗi người cùng góp phần vào hành trình chuyển đổi xanh của cả đất nước.