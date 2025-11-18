GLE từ lâu là một trong những dòng xe SUV hạng sang bán chạy hàng đầu của Mercedes-Benz tại Mỹ và nhiều thị trường lớn, nhờ sự kết hợp giữa sự thanh lịch kiểu E-Class và khả năng đa nhiệm của SUV.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, Việc ra mắt GLE 400 e 4MATIC không chỉ đánh dấu sự mở rộng danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz tại Việt Nam, mà còn thể hiện tầm nhìn trong việc mang đến những giải pháp di chuyển hiệu quả, cảm xúc và bền vững cho khách hàng Việt.

Đây là bước khởi đầu cho những mẫu xe PHEV mang thương hiệu Ngôi sao ba cánh – nơi những giá trị truyền thống của Mercedes-Benz được kết nối hài hòa với công nghệ, sự đổi mới và phát triển bền vững.

GLE 400 e 4MATIC có kích thước (dài, rộng, cao) lần lượt là 4924mm - 1999mm - 1795 mm, trục cơ sở 2995mm. Xe sử dụng hệ truyền động PHEV thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng M254 2.0L và hệ thống pin hiệu điện thế cao, đạt tổng công suất 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Dung lượng pin lithium-ion là 25,28 kWh, cho khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện đạt 95 đến 114 km theo chuẩn WLTP. Thời gian sạc nhanh với bộ sạc AC 11 kW được công bố là khoảng 2,75 giờ. Xe tích hợp hệ dẫn động 4MATIC và cung cấp nhiều chế độ vận hành linh hoạt, bao gồm chế độ thuần điện (EV Mode), Hybrid hoặc Sport, mang lại hiệu suất tối đa khi cần.

Về thiết kế, GLE 400 e 4MATIC có ngoại thất được nâng cấp với lưới tản nhiệt họa tiết ngôi sao ba cánh và mâm AMG 20-inch. Khoang nội thất sử dụng chất liệu da Lugano, ốp gỗ walnut open-pore và tích hợp các tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước có thông gió, cùng với hệ thống điều hòa khí hậu 4 vùng THERMOTRONIC.

Hàng ghế trước tích hợp sạc không dây, đi cùng hệ thống 7 cổng USB Type-C tốc độ cao, bao gồm cả hai cổng 100W ở hàng ghế sau.

Hệ thống thông tin giải trí trên xe bao gồm cặp màn hình 12,3-inch hoạt động trên nền tảng MBUX thế hệ mới. Hệ thống này hỗ trợ MBUX Navigation Plus, tích hợp công nghệ Thực tế tăng cường (Augmented Reality) cho chỉ dẫn giao lộ, cùng khả năng kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Trải nghiệm âm thanh được cung cấp qua hệ thống Burmester 13 loa.

Các tính năng an toàn nổi bật trên xe bao gồm cụm đèn pha MULTIBEAM LED, các hệ thống hỗ trợ lái như Active Brake Assist, Blind Spot Assist, và Camera 360° với tính năng hiển thị hình ảnh bên dưới nắp ca-pô (Transparent bonnet).

Mercedes-Benz Việt Nam công bố mức giá bán dự kiến cho GLE 400 e 4MATIC là 4,669 tỉ đồng. Mẫu SUV PHEV này được phân phối tại Việt Nam với số lượng giới hạn.