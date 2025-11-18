Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toyota triệu hồi gần 7.600 xe trên toàn quốc vì dính lỗi quan trọng

18-11-2025 - 15:18 PM | Thị trường

Các xe bị ảnh hưởng đều sử dụng đồng hồ táp lô màn hình 12,3 inch, có thể khiến người lái không nhìn thấy tốc độ, cảnh báo và các thông tin quan trọng.

Toyota Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi nhằm cập nhật phần mềm điều khiển đồng hồ táp lô trên nhiều dòng xe Toyota và Lexus, tổng cộng 7.579 chiếc. Chương trình bắt đầu từ ngày 17-11, thực hiện tại toàn bộ đại lý Toyota và Lexus trên cả nước.

Theo danh sách công bố, dòng Toyota Alphard có tổng cộng 344 xe bị ảnh hưởng, gồm 93 xe sản xuất từ ngày 20-7-2023 đến 19-5-2025 và 251 xe sản xuất từ ngày 18-7-2023 đến 14-5-2025. Mẫu Camry chỉ có 1 xe thuộc diện triệu hồi, sản xuất ngày 23-7-2024.

Dòng Corolla Cross chiếm số lượng lớn nhất, với 5.135 xe sản xuất từ ngày 25-1 đến 21-10-2024 và 1.488 xe sản xuất trong cùng giai đoạn.

Mẫu Corolla cũng có 9 xe sản xuất từ ngày 6-10-2023 đến 17-6-2024, cùng 471 xe sản xuất từ ngày 1-6-2023 đến 22-10-2024 và 58 xe sản xuất từ 16-1 đến 19-9-2024.

Toyota triệu hồi gần 7.600 xe trên toàn quốc vì dính lỗi quan trọng- Ảnh 1.

Mẫu xe Corolla Cross của Toyota

Ở phân khúc xe sang, Lexus có 73 xe thuộc diện triệu hồi. Trong đó, 44 xe sản xuất từ ngày 17-11-2023 đến 18-4-2024, 27 xe sản xuất từ ngày 15-1-2024 đến 12-3-2025 và 2 xe sản xuất ngày 2-8-2024.

Toyota cho biết các xe bị ảnh hưởng đều sử dụng đồng hồ táp lô màn hình 12,3 inch. Trong quá trình vận hành, màn hình có thể không sáng sau khi bật khóa điện, khiến người lái không nhìn thấy tốc độ, cảnh báo và các thông tin quan trọng, từ đó làm tăng nguy cơ tai nạn.

Đối với xe Toyota và Lexus nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi, khi chủ xe liên hệ, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin và sau khi xác nhận sẽ hỗ trợ cập nhật miễn phí tại đại lý.

Theo Nguyễn Hoài

Người lao động

