Kinh nghiệm vay mua ô tô trả góp A-Z tốt nhất dịp cuối năm

Mua xe ô tô trả góp là hình thức mà người mua chỉ cần trả trước một phần giá trị xe (khoảng 20% giá trị xe), phần còn lại sẽ được ngân hàng cho vay. Số tiền vay sẽ được hoàn trả dần, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi, theo các kỳ hạn hàng tháng.

Khi vay mua xe, khách hàng sẽ đối diện với hai loại lãi suất chính. Thứ nhất là Lãi suất ưu đãi, đây là mức lãi suất cố định, thấp hơn thị trường và chỉ được áp dụng trong thời gian đầu hợp đồng, ví dụ như 6 tháng hoặc 12 tháng.

Thứ hai là lãi suất thả nổi, mức lãi suất này sẽ được áp dụng sau khi kết thúc thời gian ưu đãi. Lãi suất thả nổi sẽ thay đổi theo biến động của thị trường và được tính bằng cách: “Lãi suất cơ sở của ngân hàng + một biên độ cố định, ví dụ như 3.5%”.

Về giới hạn khoản vay, ngân hàng thường cho phép khách hàng vay tối đa từ 70% đến 85% giá trị xe. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể được điều chỉnh giảm xuống nếu thời hạn vay dài hoặc đối với xe đã qua sử dụng.

Đối với thời gian hoàn trả, khách hàng có thể trả góp trong khoảng thời gian tối đa là 7 đến 8 năm, tương đương với 84 đến 96 tháng.

Khoản tiền mà người mua xe phải chuẩn bị và thanh toán trước khi nhận xe bao gồm ba thành phần chính.

Thứ nhất là tiền đối ứng (trả trước), chiếm từ 15% đến 30% giá trị xe tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng.

Thứ hai là chi phí lăn bánh, bao gồm các khoản thuế phí bắt buộc như thuế trước bạ, phí đăng ký và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Thứ ba là bảo hiểm vật chất của xe, đây là khoản phí mà ngân hàng yêu cầu khách hàng phải mua trong thời gian vay, với mức phí phổ biến là 1.3% đến 1.5% giá trị xe.

Các ngân hàng hiện nay đều áp dụng phương pháp tính lãi suất trên dư nợ giảm dần. Phương pháp này có nghĩa là tiền lãi hàng tháng sẽ giảm dần do được tính trên số dư nợ gốc còn lại của khách hàng, chứ không phải trên tổng số tiền vay ban đầu.

Công thức được áp dụng để tính toán khoản trả hàng tháng bao gồm hai phần chính là tiền gốc trả hàng tháng và tiền lãi hàng tháng.

Tiền gốc được tính bằng cách lấy tổng số tiền vay chia đều cho tổng thời gian vay. Trong khi đó, Tiền lãi được xác định bằng cách nhân số dư nợ gốc còn lại với tỷ lệ lãi suất hàng tháng (Lãi suất năm chia cho 12 tháng).

Giả sử một khách hàng vay 500 triệu đồng trong thời hạn 5 năm (60 tháng). Ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi 8.0%/năm trong 12 tháng đầu tiên và lãi suất thả nổi 11.0%/năm từ tháng thứ 13 trở đi.

Trong tháng đầu tiên, số tiền gốc mà khách hàng phải trả là 8.333.333 VNĐ (tính bằng 500 triệu chia cho 60 tháng). Số tiền lãi là 3.333.333 VNĐ (tính bằng 500 triệu đồng nhân với 8.0% chia cho 12). Tổng cộng, khách hàng cần thanh toán 11.666.666 VNĐ trong tháng đầu.

Đến tháng thứ 13, khoản dư nợ gốc của khách hàng đã giảm xuống. Khi ngân hàng bắt đầu áp dụng lãi suất thả nổi là 11.0%/năm, số tiền lãi sẽ xấp xỉ 3.820.000 VNĐ (tính trên dư nợ gốc còn lại xấp xỉ 416.6 triệu đồng). Tổng cộng khoản trả tháng này sẽ khoảng 12.153.333 VNĐ.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên ưu tiên so sánh các tiêu chí quan trọng để đưa ra lựa chọn tài chính tối ưu.

Trong đó, lãi suất sau ưu đãi là yếu tố quan trọng nhất, quyết định chi phí của 4 đến 7 năm sau đó. Khách hàng nên chọn ngân hàng có biên độ lãi suất thấp, ví dụ như lãi suất cơ sở cộng thêm 3.0%.

Khách hàng cũng nên đánh giá về thời gian giải ngân để chọn ngân hàng có quy trình xử lý hồ sơ nhanh chóng và giải ngân tiền cho đại lý kịp thời, đặc biệt là những ngân hàng có liên kết trực tiếp với đại lý bán xe trong dịp cuối năm.

Về phí phạt trước hạn, đây là khoản tiền phát sinh nếu khách hàng thực hiện việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần khoản vay sớm hơn so với thời hạn đã cam kết và ký kết trong hợp đồng tín dụng ban đầu. Vì thế, nên ưu tiên ngân hàng miễn phí sau 3 năm hoặc có mức phạt dưới 1.5%.

Cuối cùng, khách hàng cần đánh giá về thủ tục và điều kiện xem yêu cầu chứng minh thu nhập có quá phức tạp hay không, và phải đảm bảo rằng mình đáp ứng đầy đủ điều kiện về lịch sử tín dụng (CIC) và nguồn thu.

Ngân hàng Nhà nước (Big 4) như: Vietcombank, VietinBank, BIDV, và Agribank thường có mức lãi suất ổn định, ít biến động, nhưng thủ tục có thể chặt chẽ và thời gian phê duyệt lâu hơn.

Ngược lại, Ngân hàng Cổ phần như: Techcombank, VPBank, ACB, và MBBank thường đưa ra nhiều gói ưu đãi hấp dẫn hơn, có quy trình linh hoạt và thời gian giải ngân nhanh chóng.

Để quá trình vay diễn ra suôn sẻ, người mua cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu và cần đáp ứng các điều kiện như: Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam, nằm trong độ tuổi từ 18 đến 60, có thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ hàng tháng và phải có lịch sử tín dụng (CIC) tốt, không có nợ xấu tại thời điểm vay.

Ba nhóm hồ sơ chính cần chuẩn bị, thứ nhất là hồ sơ cá nhân (CMND/CCCD, Hộ khẩu/KT3 và giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân).

Thứ hai là hồ sơ chứng minh thu nhập (hợp đồng lao động, sao kê lương qua ngân hàng trong 3 đến 6 tháng gần nhất, hoặc giấy tờ chứng minh kinh doanh). Thứ ba là hồ sơ mua xe, cụ thể là hợp đồng mua bán xe với đại lý.

Mua xe trả góp là một quyết định tài chính lớn. Người mua xe đừng chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi thấp mà phải quan tâm đến lãi suất thả nổi, Chỉ vay khi bạn chắc chắn khả năng chi trả hàng tháng và luôn đọc kỹ hợp đồng trước khi đặt bút ký.