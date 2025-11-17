5 mẫu xe bán chạy nhất thì hết 4 xe là VinFast, chỉ 1 mẫu xe xăng chen được vào: Sức mạnh nằm ở đâu?

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào quý IV/2025 với nhịp tăng trưởng rõ rệt. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, doanh số của các thành viên VAMA trong tháng 10 đạt 37.910 xe, tăng khoảng 24% so với tháng 9. Riêng VinFast bàn giao 20.380 ô tô điện cho khách hàng, trở thành thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam bán ra hơn 20.000 xe trong một tháng.

Bảng xếp hạng 10 mẫu ô tô bán nhiều nhất thị trường tháng 10 cho thấy sự áp đảo của xe điện trong nhóm dẫn đầu. Bốn vị trí đầu tiên đều thuộc về VinFast, lần lượt là VF 3 (4.619 xe), VF 5 (4.450 xe), Limo Green (4.160 xe) và Herio Green (2.920 xe).

Vị trí thứ năm thuộc về Mitsubishi Xpander với doanh số 2.644 xe. Như vậy, trong nhóm 5 mẫu xe bán chạy nhất tháng, có 4 mẫu xe điện của VinFast và chỉ một mẫu xe dùng động cơ xăng là Xpander.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe xăng duy nhất nằm trong top 5 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 10.

Cơ cấu này phản ánh phần nào xu hướng dịch chuyển nhanh sang xe điện ở phân khúc đại chúng, đồng thời cho thấy biên độ cạnh tranh ngày càng lớn với các mẫu xe xăng, dầu truyền thống.

Tuy nhiên, việc Mitsubishi Xpander vẫn giữ được chỗ đứng trong top 5 toàn thị trường cho thấy dòng MPV 7 chỗ vẫn đáp ứng một nhu cầu rất cụ thể của người dùng Việt.

Mitsubishi Xpander thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ (MPV cỡ B), sử dụng động cơ xăng 1.5L, hệ dẫn động cầu trước, được bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

Khoảng sáng gầm xe lên tới 205 mm, cấu hình phù hợp với điều kiện đường sá đô thị kết hợp đi tỉnh, đáp ứng nhu cầu chở nhiều người hoặc nhiều hành lý trong một thân xe không quá cồng kềnh. Các phiên bản hiện hành có mức giá niêm yết dao động từ khoảng 560 triệu đến 699 triệu đồng, trải từ bản số sàn đến các bản số tự động, Premium và Cross.

Nội thất Mitsubishi Xpander.

Các báo cáo về thị trường MPV chỉ ra rằng lợi thế của Xpander nằm ở thiết kế được đánh giá là “hợp gu” với phần đông khách Việt, trang bị ở mức đủ tốt với mức giá dễ tiếp cận.

Khoang nội thất 3 hàng ghế, cách bố trí ghế gập linh hoạt, cùng không gian rộng hơn so với các mẫu xe cỡ A hay sedan hạng B giúp Xpander trở thành lựa chọn thay thế tự nhiên khi gia đình “lên đời” xe lớn hơn hoặc cần phương tiện có thể chở nhiều thế hệ cùng lúc.

Mitsubishi Xpander được ưu đãi mạnh trong tháng 10.

Bên cạnh chính sức hấp dẫn của sản phẩm, chính sách bán hàng trong tháng 10 cũng là yếu tố quan trọng. Từ giữa quý IV/2025, nhiều hãng xe tại Việt Nam đẩy mạnh ưu đãi lệ phí trước bạ, đặc biệt ở nhóm MPV cỡ nhỏ.

Với Xpander, hãng áp dụng hỗ trợ lệ phí trước bạ cho toàn bộ các phiên bản. Phiên bản MT cũng đã được nâng mức hỗ trợ từ 50% lên 100% phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi 56 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống dưới 500 triệu đồng - con số hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Chưa hết, phiên bản này còn được tặng bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.