Xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng 10: Top 2 đều của thương hiệu này!

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group, trong bảng xếp hạng 5 mẫu xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2025 thì 2 mẫu xe dẫn đầu đều của Mitsubishi.

Theo đó, top 5 doanh số xe xăng theo lần lượt từ bán chạy nhất thuộc về Mitsubishi Xpander (2.644 xe), Mitsubishi Xforce (1.854 xe), Toyota Yaris Cross (1.833 xe), Mazda CX-5 (1.594 xe) và Ford Territory (1.429 xe).

Xpander bỏ cách các mẫu xe xăng còn lại một khoảng cách doanh số lớn. Nguồn số liệu: VAMA

Dễ thấy, 4/5 mẫu là SUV/crossover, chỉ có Xpander là MPV. Đặc biệt, doanh số Xpander bỏ cách nhóm phía sau với khoảng cách lớn. Đáng chú ý hơn, đây là tháng có doanh số kỷ lục của Xpander tính từ đầu năm tới nay. So với tháng 9, doanh số tháng 10 của Xpander cao hơn gấp gần 1,5 lần.

Tháng 10 ghi nhận doanh số kỷ lục của Xpander trong năm 2025. Nguồn số liệu: VAMA

Xpander vẫn luôn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, và cũng có nhiều tháng là xe xăng bán chạy nhất thị trường. Đà tăng trưởng này còn được thúc đẩy bằng bản nâng cấp mới nhất, cùng các chính sách khuyến mãi lớn trong những tháng gần đây, với trị giá cao nhất tới 80 triệu đồng.

Cụ thể, tháng 11 này, với các bản Xpander và Xpander Cross nâng cấp mới nhất (MY2026), hãng xe Nhật đều hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (trị giá 66-70 triệu đồng) kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu đồng. Các bản Xpander MT và AT thấp hơn cũng được hỗ trợ 100% trước bạ (trị giá 56-60 triệu đồng), kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 8 triệu đồng. Riêng bản MT còn được tặng kèm camera lùi.

Xpander và Xpander Cross mới được nâng cấp lớn đã được khuyến mãi với giá trị cao. Ảnh: Đại lý

So với bản trước, Xpander và Xpander Cross mới (MY2026) được bổ sung nhiều nâng cấp đáng giá hơn, gồm mâm 17 inch thiết kế mới, đèn sương mù LED, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng 6 túi khí.

Với Xforce, cuộc đua ở vị trí số 1 phân khúc không suôn sẻ như Xpander. Sau 3 tháng tụt lại hạng 2, mẫu xe này đã vượt lại Yaris Cross và giành lại ngôi vương doanh số. Khi mà phân khúc SUV/crossover hạng B ngày càng có nhiều đối thủ mới, Xforce và Yaris Cross vẫn luôn giữ được những vị trí top doanh số phân khúc qua các tháng.

Xforce vươn lên top 1 doanh số phân khúc sau 3 tháng. Ảnh: Đại lý

Tương tự Xpander, Xforce cũng là mẫu xe được khuyến mãi với giá trị lớn trong các tháng gần đây. Tháng 11 này, mẫu xe này vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các bản GLX và Premium, trị giá 60-68 triệu đồng. Bản Ultimate cao cấp nhất được chia thành 1 tông màu và 2 tông màu, đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (trị giá 35-35,5 triệu đồng) và kèm phiếu nhiên liệu 15-20 triệu đồng tùy bản.

So với các đối thủ, Xforce nổi bật nhờ thiết kế mang hơi hướm tương lai hơn, không gian bên trong thực dụng và tiện nghi hiện đại. Mẫu xe này cũng có thể mạnh ở khả năng vận hành, với 4 chế độ lái cho các địa hình khác nhau, gồm Đường bình thường, Đường ngập nước, Đường sỏi đá và Đường bùn lầy.

Với sức bán tốt của Xforce hiện đại, mẫu xe 7 chỗ đàn anh là Destinator sắp ra mắt Việt Nam trong tháng 12 nhiều khả năng cũng sẽ thu hút khách Việt khi bán ra thị trường. Mẫu SUV 7 chỗ mới này có thiết kế hiện đại tương tự Xforce, trục cơ sở ngang nhiều xe hạng D, động cơ 1.5L turbo cùng nhiều tính năng ADAS. Trước đó, mẫu xe này được mở bán tại Indonesia và đã nhận nhiều phản hồi tích cực.

Destinator hứa hẹn sẽ hot khi mở bán cuối năm nay. Ảnh: ST

Ngoài MPV và SUV/crossover lấy về doanh số chính, Mitsubishi vẫn tung ra khuyến mãi cho cả các mẫu sedan và bán tải. Attrage và Triton đều nhận được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản cùng, quà tặng trị giá cả chục triệu đồng. Đây không phải 2 mẫu xe có doanh số quá nổi bật trong phân khúc nhưng vẫn có lượng bán đều đặn qua các tháng.