Tháng trước giảm giá 100 triệu, sang tháng 11 Toyota Camry giảm mạnh tay 150 triệu

Tháng 11, nhiều đại lý đang chào bán Toyota Camry với mức giảm trực tiếp lên đến 150 triệu đồng. So với tháng trước, giá bán của mẫu sedan cỡ D này tiếp tục giảm sâu thêm khoảng 50 triệu đồng, đưa giá bán của Camry về mức thấp nhất kể từ khi phiên bản mới ra mắt.

Mức giảm được đưa ra tương đương với 100% phí trước bạ (áp dụng chung ở mức 10%). Cụ thể, bản Toyota Camry 2.0Q được giảm 122 triệu đồng xuống còn 1,098 tỷ đồng, bản HEV Mid giảm 146 triệu đồng còn 1,314 tỷ đồng và bản HEV Top giảm 153 triệu đồng còn 1,377 tỷ đồng. Ngoài giảm giá tiền mặt, một số đại lý còn tặng thêm phụ kiện cho khách mua xe giai đoạn này.

Ở phân khúc sedan cỡ D, Toyota Camry gần như không gặp đối thủ cạnh tranh lớn. Đây là phân khúc kén khách với doanh số có xu hướng đi xuống. Trong tháng 9, Toyota Camry chỉ bán được 78 xe nhưng vẫn đứng đầu phân khúc. Tính cộng dồn 9 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 1.609 xe, trung bình khoảng 189 xe/tháng.

Nếu so với năm 2024 (doanh số cả năm đạt hơn 1.300 xe), doanh số trong 9 tháng qua của Camry đã vượt nhưng nhìn chung từ năm 2022, sức bán của model này đã giảm mạnh. Các năm trước đó, Camry đạt doanh số ổn định khoảng 4.000-5.000 xe, dù không trong nhóm "vua doanh số" nhưng vẫn là mọt trong những "gà đẻ trứng vàng" của Toyota.

Việc các đại lý mạnh tay giảm giá đến 100% phí trước bạ cho Camry rõ ràng nhằm mục đích kéo lại doanh số cho model này trong tháng cuối năm.

Sau giảm giá, Toyota Camry sẽ cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ ít ỏi còn lại như Honda Accord – giá hơn 1,3 tỷ hay Kia K5 – giá 849-957 triệu đồng.



