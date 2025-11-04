Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng trước giảm giá 100 triệu, sang tháng 11 Toyota Camry giảm mạnh tay 150 triệu

04-11-2025 - 15:34 PM | Thị trường

Đây được xem là động thái "kích cầu" mạnh tay của Toyota Việt Nam cho mẫu sedan cỡ D giai đoạn cuối năm.

Tháng trước giảm giá 100 triệu, sang tháng 11 Toyota Camry giảm mạnh tay 150 triệu- Ảnh 1.

Tháng 11, nhiều đại lý đang chào bán Toyota Camry với mức giảm trực tiếp lên đến 150 triệu đồng. So với tháng trước, giá bán của mẫu sedan cỡ D này tiếp tục giảm sâu thêm khoảng 50 triệu đồng, đưa giá bán của Camry về mức thấp nhất kể từ khi phiên bản mới ra mắt.

Mức giảm được đưa ra tương đương với 100% phí trước bạ (áp dụng chung ở mức 10%). Cụ thể, bản Toyota Camry 2.0Q được giảm 122 triệu đồng xuống còn 1,098 tỷ đồng, bản HEV Mid giảm 146 triệu đồng còn 1,314 tỷ đồng và bản HEV Top giảm 153 triệu đồng còn 1,377 tỷ đồng. Ngoài giảm giá tiền mặt, một số đại lý còn tặng thêm phụ kiện cho khách mua xe giai đoạn này.

Ở phân khúc sedan cỡ D, Toyota Camry gần như không gặp đối thủ cạnh tranh lớn. Đây là phân khúc kén khách với doanh số có xu hướng đi xuống. Trong tháng 9, Toyota Camry chỉ bán được 78 xe nhưng vẫn đứng đầu phân khúc. Tính cộng dồn 9 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 1.609 xe, trung bình khoảng 189 xe/tháng.

Nếu so với năm 2024 (doanh số cả năm đạt hơn 1.300 xe), doanh số trong 9 tháng qua của Camry đã vượt nhưng nhìn chung từ năm 2022, sức bán của model này đã giảm mạnh. Các năm trước đó, Camry đạt doanh số ổn định khoảng 4.000-5.000 xe, dù không trong nhóm "vua doanh số" nhưng vẫn là mọt trong những "gà đẻ trứng vàng" của Toyota.

Tháng trước giảm giá 100 triệu, sang tháng 11 Toyota Camry giảm mạnh tay 150 triệu- Ảnh 2.

Việc các đại lý mạnh tay giảm giá đến 100% phí trước bạ cho Camry rõ ràng nhằm mục đích kéo lại doanh số cho model này trong tháng cuối năm.

Sau giảm giá, Toyota Camry sẽ cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ ít ỏi còn lại như Honda Accord – giá hơn 1,3 tỷ hay Kia K5 – giá 849-957 triệu đồng.

Toyota Camry giảm giá trăm triệu


Đức Nam

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Thị trường ô tô Việt

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng

Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng Nổi bật

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, điện thoại Trung Quốc đã vượt xa Apple, Samsung ở một điểm

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, điện thoại Trung Quốc đã vượt xa Apple, Samsung ở một điểm Nổi bật

Vì sao lại có hơn 3.000 ô tô Trung Quốc dưới đáy biển?

Vì sao lại có hơn 3.000 ô tô Trung Quốc dưới đáy biển?

14:50 , 04/11/2025
Những góc tối của thị trường mua bán các cổ vật quý giá

Những góc tối của thị trường mua bán các cổ vật quý giá

14:21 , 04/11/2025
Hoán cải xe máy chạy xăng sang xe điện: Chỉ tốn 8 triệu đồng?

Hoán cải xe máy chạy xăng sang xe điện: Chỉ tốn 8 triệu đồng?

14:16 , 04/11/2025
Trước thời hạn trừng phạt của Mỹ, một quốc gia vẫn ùn ùn nhập khẩu dầu Nga

Trước thời hạn trừng phạt của Mỹ, một quốc gia vẫn ùn ùn nhập khẩu dầu Nga

13:54 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên