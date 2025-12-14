Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gỗ mán đỉa 'sốt giá' bất thường

14-12-2025 - 10:28 AM | Thị trường

Việc thương lái Trung Quốc thu mua gỗ mán đỉa với giá lên tới 3 triệu đồng/kg đang khiến người dân đổ xô vào rừng khai thác trái phép. Trước nguy cơ rừng tự nhiên bị xâm hại, tỉnh Quảng Trị đã phát đi cảnh báo và yêu cầu siết chặt quản lý, kiểm soát từ gốc hoạt động thu mua, vận chuyển loại gỗ này.

Những ngày gần đây, nhiều khu rừng tự nhiên phía Bắc tỉnh Quảng Trị náo động khi người dân lén lút vào rừng săn lùng cây mán đỉa để bán cho thương lái với giá “khủng” từ 1-3 triệu đồng/kg, tùy chất lượng gỗ.

Gỗ mán đỉa được thương lái lén lút thu mua với giá rất cao, tính bằng cân.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực giáp ranh, đường mòn, lối mở.

Khi phát hiện hành vi khai thác trái phép phải lập biên bản , thu thập thông tin và phối hợp kiểm lâm, công an địa phương xử lý nghiêm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, việc khai thác tự phát gỗ mán đỉa tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ xâm hại rừng tự nhiên mà còn gây mất an ninh trật tự, tạo áp lực lớn cho lực lượng bảo vệ rừng.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị được yêu cầu tăng cường kiểm tra các vùng rừng có loài mán đỉa; đồng thời theo dõi chặt chẽ hoạt động của thương lái , các điểm thu mua, cơ sở kinh doanh sản phẩm từ loại gỗ này nhằm ngăn chặn đường dây tiêu thụ ngay từ đầu nguồn.

Theo giới chuyên môn, gỗ mán đỉa (tên khoa học Archidendron clypearia) là loài cây cao khoảng 18-20 m, thân thẳng, gỗ mềm và nhẹ, mọc rải rác trong rừng thứ sinh ở nhiều địa phương. Nếu bị khai thác ồ ạt theo phong trào, nguồn tài nguyên này sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Giá gỗ mán đỉa có thể lên tới 3 triệu đồng/kg tuỳ chất lượng gỗ.

Đáng chú ý, nhiều thương lái địa phương cho biết gỗ mán đỉa trước đây chỉ được xếp vào nhóm gỗ tạp, chủ yếu dùng làm đồ gia dụng thông thường. Tuy nhiên, gần đây thương lái Trung Quốc thu mua với giá rất cao, được cho là phục vụ mục đích phong thủy, song chưa công bố rõ công dụng cụ thể.

Trước cơn sốt bất thường này, UBND các xã, phường và đặc khu Cồn Cỏ được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tự ý khai thác gỗ trong rừng tự nhiên; đồng thời phối hợp xác minh, xử lý nghiêm các hành vi thu mua, vận chuyển trái phép.

Theo Hoàng Nam

Tiền Phong

