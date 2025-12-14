Đồng, vốn được đánh giá cao nhờ khả năng dẫn điện vượt trội, đang đóng vai trò thiết yếu trong mọi mặt của quá trình chuyển đổi năng lượng, từ dây dẫn cho lưới điện khổng lồ cấp nguồn cho các trung tâm dữ liệu, đến hệ thống điện của xe điện và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo.

Theo hãng tin Reuters, các trung tâm dữ liệu lớn ở Hoa Kỳ đang có nhu cầu sử dụng đồng cao nhằm cung cấp năng lượng cho hệ thống máy tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đây chính là động lực lớn nhất đẩy giá kim loại này tại Hoa Kỳ tăng vọt.

Đồng là kim loại không thể thiếu trong hoạt động sản xuất công nghiệp và công nghệ.

Bên cạnh đó, tình trạng nguồn cung toàn cầu khan hiếm, đặc biệt tại các khu vực bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, càng củng cố thêm xu hướng tăng giá này.

Thống kê của Reuters cho thấy, từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng tới 35% và đang hướng tới mức tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 2009. Phiên giao dịch gần đây, giá đồng đã chạm ngưỡng 11.952 USD/1 tấn.

Nhà phân tích Daan de Jonge của Benchmark Mineral Intelligence nhận định, mặc dù giá đồng tăng, nhưng các nhà đầu tư sẽ không từ bỏ việc thu mua đồng.

Lý do được Daan de Jonge đưa ra là: "Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực liên quan đến AI. Do vậy, họ cũng sẽ đầu tư vào các sản phẩm tài chính bao gồm tài sản hữu hình phục vụ cho các trung tâm dữ liệu. Đồng sẽ được các nhà đầu tư thu mua."

Sự quan tâm của giới đầu tư được thể hiện rõ qua việc "Quỹ giao dịch chứng khoán bằng đồng (ETF)" của công ty quản lý tài sản Sprott Asset Management được ra mắt vào giữa năm 2024. Từ đó đến nay, giá trị của quỹ này đã tăng vọt gần 46%, lý do là bởi họ đang nắm giữ gần 10.000 tấn đồng thô.

Bên cạnh Hoa Kỳ, nhu cầu sử dụng đồng cũng đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Theo dự báo từ Đại học Macquarie – Úc, thế giới sẽ tiêu thụ khoảng 27 triệu tấn đồng trong năm nay, đánh dấu mức tăng 2,7% so với năm 2024.

Trong đó, Trung Quốc vẫn sẽ là quốc gia tiêu thụ kim loại đồng hàng đầu thế giới. Mức tiêu thụ được dự báo là sẽ tăng 3,7% so với năm ngoái.

Sản lượng đồng khai thác được đang chưa theo kịp nhu cầu của thị trường.

Mặc dù nhu cầu bùng nổ đang đẩy giá đồng lên cao, song tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn là mối lo ngại lớn nhất. Theo cảnh báo từ Reuters, tốc độ khai thác đồng đang không theo kịp với nhu cầu của thị trường, dẫn đến dự báo thị trường đồng toàn cầu sẽ thiếu hụt 124.000 tấn trong năm nay và 150.000 tấn vào năm sau.

Điều đáng chú ý là, trong bối cảnh thiếu hụt này, tổng lượng đồng được lưu trữ trong các kho của ba sàn giao dịch lớn (LME, Comex, và Thượng Hải) lại tăng 54% từ đầu năm, đạt 661.021 tấn. Sự gia tăng này không phản ánh việc sản lượng khai thác tăng, mà chủ yếu là do các nhà đầu tư đang tích trữ đồng để phòng ngừa rủi ro và đầu cơ.

Đồng là một trong những kim loại tăng giá mạnh trong năm 2025.

Đặc biệt, một lượng lớn đồng tích trữ này đang được dịch chuyển dần về Hoa Kỳ. Kể từ tháng 3, các nhà giao dịch đã tăng cường vận chuyển đồng sang sàn Comex của Mỹ do giá đồng tại đây đang tăng cao. Sự gia tăng này đến từ mối lo ngại về kế hoạch áp thuế nhập khẩu 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với kim loại này.

Do vậy, nhà nhập khẩu cần một mức giá bù đắp cao hơn cho rủi ro đó. Kết quả là, lượng đồng thô tồn kho trên sàn Comex hiện đã đạt mức kỷ lục 405.782 tấn, chiếm tới 61% tổng lượng tồn kho toàn sàn, tăng mạnh 20% so với đầu năm 2025.

Ngoài ra, nhà phân tích Daan de Jonge cũng nhận xét, đây là một tình trạng "rất căng thẳng" vì sự tập trung một lượng lớn đồng tại Mỹ sẽ làm nguồn cung sẵn có ở các thị trường khác ngày càng khan hiếm, từ đó giá đồng sẽ không ngừng leo thang.