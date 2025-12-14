AVSHOW Hà Nội 2025: Quy tụ loạt thiết bị nghe nhìn từ bình dân đến hi-end

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn – AVSHOW lần thứ 25 sẽ chính thức diễn ra từ 9h đến 18h trong ba ngày 13–15/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà nội. Đây là một trong những sự kiện thường niên lớn của cộng đồng nghe nhìn tại Việt Nam, quy tụ hàng chục thương hiệu và nhà phân phối trong và ngoài nước.

Theo ban tổ chức, AVSHOW Hà Nội 2025 được bố trí tại 28 phòng nghe và khu trưng bày trên tầng 2 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, giới thiệu đa dạng sản phẩm, từ thiết bị nghe nhìn phổ thông, lifestyle cho gia đình đến các hệ thống hi-end, ultra hi-end dành cho giới audiophile.

Triển lãm năm nay tiếp tục ghi nhận sự tham gia của nhiều nhà phân phối quen thuộc trên thị trường như Huy Lan Anh Audio, PGI, Mavis – ThivanLabs, Sơn Hà Audio, AnhDuy Audio, Hoàng Hải Audio, Joe’s Audio, Streamcast, Thiên Hà Audio, HiFi Store, Bá Hùng Audio, Khang Audio… Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một số đơn vị và thương hiệu mới như Lioa Audio, EvoHome, Golden Duck, Apertura, Anh Kiệt Audio, Art Audio, Revival Audio.

Một số sản phẩm và thương hiệu lần đầu hoặc hiếm khi xuất hiện tại Việt Nam được ban tổ chức xem là điểm nhấn của AVSHOW năm nay, trong đó có các thiết bị hi-end đến từ Aries Cerat, bộ giải mã Reference Digital Music Converter TIDAL for Bugatti MC1, loa active Tidal AP1 hay dòng loa Diva Series do thương hiệu Việt LiOA Audio phát triển.

Ngoài không gian trưng bày, AVSHOW Hà Nội 2025 tổ chức bốn buổi workshop chuyên ngành, diễn ra tại các phòng 219C và 202B (tầng 2), xoay quanh các chủ đề về công nghệ, phối ghép và xu hướng thiết bị nghe nhìn hiện nay.

Ở mảng thiết bị hi-end, Black Dragon Audio mang đến một hệ thống âm thanh được đánh giá ở phân khúc ultra hi-end, với các thiết bị của Aries Cerat. Đáng chú ý, ông Stavros Danos – nhà sáng lập kiêm thiết kế trưởng của thương hiệu này – dự kiến sẽ trực tiếp có mặt tại sự kiện để trình diễn và giao lưu với người yêu âm thanh.

Trong khi đó, LiOA Audio giới thiệu dòng loa Diva Series với nhiều giải pháp kỹ thuật mới, còn Huy Lan Anh Audio trình diễn các hệ thống loa và thiết bị cao cấp, trong đó có những mẫu loa hi-end vốn ít xuất hiện tại các triển lãm trong nước. Mavis Lab và ThivanLabs tiếp tục hợp tác cùng HiFi Store để giới thiệu các phối ghép giữa loa Pháp và thiết bị điện tử đèn do Việt Nam sản xuất.

Một số gian phòng khác tập trung vào các thương hiệu hi-end đến từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, với các hệ thống phối ghép đa dạng, từ ampli đèn, mâm đĩa than đến loa cỡ lớn. Các nhà phân phối như Audio Hoàng Hải, Sơn Hà Audio hay Bá Hùng Audio mang đến nhiều lựa chọn thuộc phân khúc cao cấp, hướng tới nhóm khách hàng am hiểu và có nhu cầu trải nghiệm chuyên sâu.

Bên cạnh các hệ thống đắt tiền, AVSHOW Hà Nội 2025 cũng dành không gian đáng kể cho các sản phẩm bình dân và thiết bị lifestyle, hướng tới nhu cầu giải trí tại gia. PGI tổ chức khu ICONIC SOUND, chia theo từng nhóm sử dụng như loa di động, tai nghe, hệ thống nghe nhìn gia đình và các bộ phối ghép cao cấp mang tính ứng dụng cao. Nhiều thương hiệu quen thuộc với người dùng phổ thông như JBL, ONKYO, TEAC hay Sennheiser cũng góp mặt.

Ở mảng thiết kế và giải pháp không gian, một số đơn vị giới thiệu hệ sinh thái loa và thiết bị tích hợp, nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ, tối giản và dễ sử dụng trong đời sống hiện đại. Các giải pháp điều khiển thông minh cho phòng giải trí gia đình, cũng như mô hình rạp chiếu phim tại gia, được trình diễn nhằm đáp ứng xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm nghe nhìn.

