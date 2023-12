Hàng loạt siêu phẩm xuất hiện tại triển lãm thiết bị âm thanh AVShow lần thứ 21

Triển lãm Thiết bị Nghe Nhìn AVShow - sự kiện hàng đầu trong lĩnh vực âm thanh và hình ảnh chính thức được tổ chức lần thứ 21 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Với 18 đơn vị tham dự và 24 phòng triển lãm, hàng loạt các thương hiệu lớn đã được trưng bày tại đây như: Bowers & Wilkins, McIntosh, Naim, Focal, Goldmund, Kaiser, Cabasse, Avantgarde, Borresen, Yamaha, Klipsch, Sumico, TEAC, JBL, Paramax, Sounder...

Năm nay, các phòng triển lãm được tổ chức theo các xu hướng chơi mới, từ ultra hi-end dành cho những người có thu nhập cao, đến các sản phẩm hi-fi tích hợp công nghệ hiện đại và xu hướng hoài cổ với thiết bị thuần analog. Các sản phẩm karaoke cũng không nằm ngoài xu hướng, tích hợp nhiều tính năng "all in one" để đáp ứng nhu cầu đa dạng.

Đến với Triển lãm lần này, Thanh Tùng Audio cùng Phong Audio đã mang tới GAIA - dòng siêu loa đầu bảng của Goldmund, là một trong những kiểu loa Active hiếm hoi trong phân khúc ultra high-end có giá bán gần 20 tỷ đồng. Một số các thiết bị phụ trợ khác đến từ thương hiệu Nagra và dCS giúp nâng tổng giá trị phòng trình diễn của Thanh Tùng Audio có trị giá hơn 50 tỷ đồng.

Avantgarde Trio G3 có giá gần 5 tỉ đồng là phiên bản kế nhiệm của Trio G2, G3. Cabasse The Pearl Pelegrina có giá hơn 1 tỉ đồng được lấy tên gọi từ viên ngọc trai 55 carat quý hiếm nhất trên thế giới.

Hay dòng loa B&W 801 D4 Signature trị giá hơn 1 tỷ đồng - dòng loa cột đầu bảng và cao cấp nhất của "nhà" Bowers & Wilkins được tối ưu hóa công nghệ với loa tweeter Diamond Dome và Solid Body Tweeter-on-Top, mặt lưới ê-căng của loa tweeter được làm mới hoàn toàn với bộ phân tầng nâng cấp.

Ngoài ra, AVSHOW cũng có phân khúc tầm trung, người tiêu dùng sẽ dễ dàng tiếp cận hơn, như: Thương hiệu mới Borresen từ kỹ sư thiết kế của dòng loa Raidho và Scansonic. Những dòng sản phẩm nhỏ gọn như: Focal Sopra, Kanta... Loa soundbar Yamaha SR-X50A có giá khá bình dân khoảng 25 triệu đồng.

Các sản phẩm sản xuất của Việt Nam cũng khá chiếm ưu thế tại show, tổng cộng có 5 phòng trưng bày các sản phẩm sản xuất trong nước đến từ các thương hiệu Paramax, Sounder, Khang audio với mức giá giúp cho đông đảo người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

Không chỉ có những thiết bị âm thanh ‘khủng’, AVShow Hà Nội 2023 còn có những gian hàng bán phụ kiện, dây dẫn,... bổ trợ cho hệ thống phối ghép chuyên nghiệp.

Triển lãm diễn ra trong khoảng thời gian từ 9:00 - 18:00 kể từ ngày 9 - 11/12/2023 tại Lầu 2, Trung tâm hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.