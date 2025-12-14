Ảnh minh hoạ

Uganda, quốc gia chưa tham gia vào hoạt động sản xuất dầu mỏ, vừa công bố một trong những phát hiện năng lượng quan trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua. Cụ thể, công ty Dầu khí Quốc gia Uganda (UNOC) xác định được 9 giếng dầu tiềm năng tại khu vực Kasuruban, ước tính chứa 600 triệu thùng dầu thô có thể khai thác được.

Với trữ lượng dầu ước khổng lồ này, phát hiện tại Kasuruban dự báo sẽ làm gia tăng đáng kể trữ lượng dầu khí đã được chứng minh của Uganda và củng cố kỳ vọng về sự phát triển của lưu vực Albertine Rift – khu vực hydrocarbon quan trọng và đang được theo dõi chặt chẽ tại Đông Phi.

Khu vực Kasuruban, với diện tích 1.285 km², đã được UNOC mua lại vào năm 2023 theo thỏa thuận chia sẻ sản xuất với chính phủ Uganda. Mặc dù dữ liệu địa chấn và khoan chi tiết chưa được công bố, thông báo về phát hiện mỏ dầu này đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Uganda đang đẩy mạnh các dự án phát triển năng lượng.

Phát hiện này là một phần quan trọng trong quá trình phát triển các mỏ dầu lớn tại Uganda, đặc biệt là khi các dự án Tilenga và Kingfisher đang được TotalEnergies (Pháp) và CNOOC (Trung Quốc) vận hành.

Việc sản xuất thương mại từ hai mỏ này dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm 2026, với sản lượng đạt khoảng 200.000 thùng mỗi ngày. Đồng thời, lưu vực Albertine Rift, nơi chứa hơn một tỷ thùng dầu khí, sẽ tiếp tục là trung tâm khai thác năng lượng của Uganda trong tương lai gần.

Cùng với phát hiện tại Kasuruban, tiến độ dự án đường ống dẫn dầu thô Đông Phi (EACOP) trị giá 5 tỷ USD cũng đang được đẩy mạnh. Tuyến đường ống dài 1.443 km, nối liền Uganda với cảng Tanga của Tanzania, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xuất khẩu dầu thô từ lưu vực Albertine Graben. Mặc dù gặp phải một số chậm trễ trong việc huy động vốn và các vấn đề môi trường, ít nhất 3,3 tỷ USSD đã được đầu tư vào dự án, với TotalEnergies nắm giữ 62% cổ phần. Các công ty nhà nước của Uganda và Tanzania, cùng với CNOOC, chiếm phần còn lại.

Việc hoàn thành đường ống EACOP trước khi sản xuất dầu thương mại từ các mỏ Tilenga và Kingfisher là một yếu tố quan trọng để Uganda bắt đầu xuất khẩu dầu thô ra thế giới, tạo nền tảng cho việc gia nhập thị trường năng lượng quốc tế.

Nếu tiến độ này được duy trì, Uganda sẽ nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ mới nổi ở khu vực cận Sahara, tạo ra một nguồn thu lớn và nâng cao vị thế năng lượng của quốc gia tại khu vực Đông Phi.

Với phát hiện mỏ dầu Kasuruban, Uganda không chỉ củng cố tiềm năng năng lượng của mình mà còn khẳng định được vị thế đang phát triển trong ngành công nghiệp dầu khí châu Phi. Sự kết hợp giữa các dự án dầu khí lớn, tiến độ xây dựng đường ống EACOP và sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ giúp Uganda gia nhập hàng ngũ các quốc gia sản xuất dầu mỏ trong khu vực, mở ra cơ hội mới cho nền kinh tế và ảnh hưởng năng lượng trong khu vực Đông Phi.